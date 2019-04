Les quatre rouges restant pour l'épisode 6. — PHILIPPE LE ROUX/ALP/TF1

Dans l’épisode 6 de Koh-Lanta : La guerre des chefs, on perçoit un petit coup de mou du côté des kama qui se retrouvent à quatre sans Chloé. Xavier est rassuré, il a désormais l’impression d’avoir sa place dans le groupe. Il fait attention à ce qu’il y ait une équité complète dans la nourriture entre les aventuriers pour préserver la sérénité sur le camp. Chez les bleus, des dauphins passent au large, on voit ça comme un signe de victoire pour le jeu de confort.

Les tribus doivent avancer à quatre sur trois barils et une planche. Chez les bleus, Brice et Cindy ne disputent pas l’épreuve. Chez les jaunes, ce sont Aurélien et Sophie qui restent sur la touche. Les rouges sont devant, sous les ordres de Maud. Victoire pour les rouges. Les bleus perdent, ils sont dans une mauvaise passe.

Hot-dogs et remise en question

Alexandre a le choix entre un hot-dog et un indice sur le collier d’immunité et un avantage sur la prochaine épreuve d’immunité. Alexandre choisit l’avantage alors que les autres avaient dit qu’ils voulaient manger. Chez les bleus, on se remet en question. Pour Frédéric : « On a trop fait confiance à Maxime et il n’a pas été bon. » Le groupe estime que Maxime ne leur a pas laissé assez de place et lui dit. Mais une fois que c’est dit, tout le monde se détend et rigole.

Les jaunes savourent leur hot-dog. Ils réfléchissent ensemble à leur indice pour trouver le collier d’immunité et estiment qu’il doit se trouver dans la mangrove. S'ils le trouvent, ils décident de le garder collectivement pour la réunification. Mais Aurélien et Angélique le cherchent à des fins personnelles, même si Steeve ne veut pas y croire : « Ça m’étonnerait que quelqu’un se la joue perso après tout ce qu’on s’est dit. »

Tensions dans tous les camps

Les rouges fantasment sur le fait de récupérer le totem d’immunité. Chez les bleus, on trouve que Frédéric est en dessous sur les épreuves, il est en danger. Lui trouve que « Maxime lui sort par les oreilles. Il joue le professeur Tournesol à longueur de journée. » Il va chercher du manioc, et réalise qu'il est isolé dans l'équipe. Son inquiétude et son stress minent les bleus.

Les rouges n'ont qu'une banane dasn le ventre au moment d'affronter l’épreuve d’immunité. Ils ont très faim et se sentent faibles, et décident dont de se partager un ananas en plus. C’est l’épreuve de la clé de voûte. Il faut placer onze pièces et la maintenir 3 secondes. Pour les rouges, c’est neuf pièces seulement. Mohamed et Frédéric restent sur le côté pour les bleus, chez les jaunes c’est Steeve et Angélique.

Les rouges mauvais malgré leur avantage

Il faut d’abord creuser pour récupérer les pièces de bois. A tour de rôle les aventuriers vont placer des pièces pendant que les autres maintiennent la tension des cordes pour la stabilité du support. Ça tombe tout le temps. L’épreuve dure plus d’une heure, et au final, les bleus gagnent. Les rouges finissent derniers malgré leur avantage. Ils vont donc finir à trois.

Xavier est le plus menacé. A ses yeux, c’est Alexandre qui en fait le moins sur le camp et mérite donc de partir. Cyril et Maud cherchent un collier parce qu’ils ont peur qu’en cas d’immunité de Xavier et Alexandre, les votes se retournent contre eux. Alexandre énerve de plus en plus ses coéquipiers. Chez les bleus, Clo et Maxime se voient déjà à la réunification. Finalement, les rouges éliminent Xavier. Place à la réunification la semaine prochaine.