Vingt-quatre heures après le drame, Le Mistral en a déjà eu vent. L’épisode de Plus belle la vie, diffusé ce mardi soir sur France 3, aborde le terrible incendie qui a ravagé les toits de Notre-Dame de Paris, lundi soir. Selon PureMedias qui dévoile l’information, le feuilleton a d’ores et déjà enregistré une séquence dans laquelle quelques personnages évoquent l’événement.

Un personnage catholique est de la partie

Plus belle la vie s’est fait une spécialité d’aborder, avec une très grande réactivité parfois, des moments forts de l’actualité comme les élections, les drames ou les événements sociaux. On ne sait pas quels personnages seront impliqués dans la séquence sur Notre-Dame de Paris mais certains parient déjà sur la présence de Mirta, interprétée par Sylvie Flepp, qui est catholique pratiquante. D’après PureMedias, le tournage a eu lieu dans les studios de la Belle de Mai à Marseille et les protagonistes devraient commenter l’incendie en suivant son évolution sur leurs téléphones portables.

Récemment, Plus belle la vie avait intégré à son intrigue des commentaires sur la mort de Johnny Hallyday, la victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde de football et les effondrements d’immeubles à Marseille.