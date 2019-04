Exceptionnellement, les enfants «d'Au tableau» ne poseront pas de questions à des politiques. — © PIERRE-OLIVIER / C8

Les élections européennes bouleversent Au tableau sur C8. Exceptionnellement, le prochain numéro de l’émission n’invitera aucun invité politique en raison des élections qui auront lieu fin mai. « En cette période, plusieurs problématiques se posaient comme recevoir toutes les listes tout en prenant en compte de l’inégalité du temps de parole, a expliqué à TVMag la créatrice du programme Caroline Delage. Et puis les élections européennes sont peut-être un peu loin pour les enfants, contrairement à la présidentielle. » En temps normal, au moins un invité issu du monde politique est passé au crible par les enfants d’Au tableau.

Une émission « plus légère »

Le prochain numéro sera donc entièrement consacré au divertissement puisque Jean-Paul Rouve, M Pokora et Alban Ivanov répondront aux questions des écoliers. « C’est une émission un peu différente, plus légère, plus dans l’humeur, le chant, la danse, la comédie », précise Caroline Delage. Comme l’explique Puremédias, le programme créé par Mélissa Theuriau est un gros succès à l’export et a été adapté dans une quinzaine de pays. En France, le seul numéro qui a rassemblé plus d’un million de téléspectateurs est l'épisode de lancement avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et François Fillon, candidats à l’élection présidentielle de 2017.