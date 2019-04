London Loko a reçu les éloges du jury et de virulentes critiques du public. — Franck Castel/TV/ Bureau233

Après Jenifer, c’était au tour de Mika et de ses 18 talents de se frotter aux «K.O», une nouvelle épreuve 100% made in France. Qualification, élimination ou zone rouge, le coach a dû faire des choix cornéliens pour décider qui des chanteurs sélectionnés par ses soins lors des auditions à l’aveugle allaient pouvoir poursuivre l’aventure The Voice. Six places seulement étaient disponibles, et le reste du jury – Jenifer, Soprano et Julien Clerc – avait aussi la possibilité de voler les talents non retenus.

Découverte lors des auditions à l’aveugle avec la reprise de Smile de Lily Allen, interprétée avec sa voix très nasillarde et peu perturbante, London Loko a choisi de chanter pour les « K.O » un titre de Julien Doré, intitulé Coco câline. Si la prestation de la chanteuse a convaincu son coach Mika de l’emmener vers les battles et a été saluée par des commentaires dithyrambiques par le reste du jury, la performance a horripilé les téléspectateurs, qui s’en sont donnés à cœur joie sur Twitter.

Omg mais #TheVoice c'est vraiment devenu de la merde! Coco la minaudeuse qui chante faux, Coco caline en mode patate chaude dans la bouche, la boulette en vibes ouuuhh yeaaahhh haan haaann, et la le mahori hurleur! Mais ou sont les chanteurs? 😵 — oxeraucarré (@johanne_goulois) April 13, 2019

Je viens de voir le replay d'une candidate de #TheVoice qui tente une reprise de Coco Caline. J'espère que Julien Doré ne va pas voir ça, vraiment, c'est gore! pic.twitter.com/swK5bH79Aa — Nat B ⭐⭐ (@nathadef) April 14, 2019

#TheVoice c'est pas possible cette reprise de Coco Caline ! quel massacre ! — MARTINEZ (@lilou150777) April 13, 2019

Soprano s’empare de deux talents de Mika

Si Mika s’est séparé de la Moldave Coco, du métalleux Mano venu de Tahiti, il a décidé de sauver aux côtés de London Loko, Whitney, Gjon’s Tears, Albi, Clem Chouteau et Louna. Soprano lui a piqué le rappeur Hi Levelz et le soulman Gage.