VU A LA TELE Coups de cœur, moments forts et clashs... « 20 Minutes » vous raconte les meilleurs moments télé de la semaine

Jessica Thivenin, Corinne Masiero et Miss France sont dans les immanquables télé. — Fanch DROUGARD/W9 Christophe BRACHET/FTV JEAN-MARC HAEDRICH/SIPA

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé.

Semaine du 6 au 13 avril

L’acteur condamné pour exhibition ne jouera plus dans «Les Mystères de l’amour»

Tony Mazari, 30 ans, comédien depuis 2017 dans Les Mystères de l’amour ne reprendra pas le rôle de Hugo Sanchez dans la série de TMC aux côtés de la bande d’Hélène et son groupe. Le départ de l’acteur a été acté, trois jours après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles à deux mois de prison avec sursis pour exhibitionnisme sexuel. L'acteur a fait appel.

Enfin un premier couple dans "Mariés au premier regard"

Il était temps ! Au bout de trois saisons et quinze couples, les experts de Mariés au premier regard ont enfin réussi à donner naissance à un couple qui semble durer. Le générique de l’émission de M6 a beau nous vendre Tiffany et Justin comme LE couple créé lors de la première saison, personne n’a oublié que l’émission les avait associés à quelqu’un d’autre au départ. Cette fois, Charline et Vivien ont été associés dès le départ, pour leur plus grand bonheur. "Ce programme m'a permis de rencontrer l'homme de m'a vie", a confié Charline à 20 Minutes.

"Capitaine Marleau" explose les records d'audience sur France 3

Plus rien n’arrête la capitaine de gendarmerie la plus déjantée du petit écran. France 3 s’est hissée à la première place des audiences mardi soir avec sa série à succès Capitaine Marleau, avec, dans le rôle principal, Corinne Masiero. L’épisode inédit de la série policière phare de la chaîne a rassemblé 7,70 millions de téléspectateurs. Capitaine Marleau a permis à la troisième chaîne de réaliser sa meilleure audience depuis le mois de janvier et la meilleure audience depuis le lancement de la série.

Jessica Thivenin a quitté les "Marseillais" en cours de route

C'est une première pour la candidate emblématique des Marseillais. Dans l'épisode diffusé vendredi soir sur W9, Jessica Thivenin a annoncé à ses "fratés" qu'elle rentrait chez elle parce que " [s]on chéri [lui] manquai[t] trop". De quoi craindre qu'elle quitte définitivement l'émission, comme Stéphanie Durant il y a deux ans. Pas du tout, répond la jeune femme à ses fans sur Snapchat, mais à l'époque, elle avait beaucoup de travail, notamment lié à la sortie de son livre.

L'élection de Miss France 2020 aura lieu à Marseille

Une première depuis 1951. Ce sera sur les terres du présentateur emblématique de la cérémonie Jean-Pierre Foucault que Vaimalama Chavez, Miss France 2019, remettra sa couronne. L’élection de Miss France 2020 se tiendra en décembre prochain au Dôme de Marseille.