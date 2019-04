Les équipes de «Koh-Lanta: La guerre des chefs». — PHILIPPE LE ROUX/ALP/TF1

Vendredi soir, le cinquième épisode de Koh-Lanta était diffusé sur TF1.

Entre la faim et le manque des proches, les tensions ont commencé à monter aux Fidji.

Mais les émotions ont aussi été nombreuses avec le fameux appel aux proches.

Après quelques épisodes de Koh-Lanta riches en événements, place au cinquième, ce vendredi. Alexandre, le chef rouge, rentre annoncer l’élimination de Victor aux rouges. Xavier est surpris par le fait qu’il n’ait pas joué son collier. Maxime l’annonce aux bleus, qui trouvent qu’il a mal joué. Clo est contente de son départ parce qu’elle trouve qu’il représentait « un réel danger ». Chez les jaunes, Nicolas, qui l'a échapée belle, n’en revient pas de ce qu’il s’est passé au conseil.

"J'ai pris ma décision, j’arrête @KohLantaTF1 aujourd'hui" 😱

Ce soir, rien ne va plus aux Fidji ! L'unité des équipes vole en éclat

Pression, fatigue faim, les candidats sont au bord de la rupture !

Les nouvelles épreuves vont-elles leur redonner la rage de vaincre ? pic.twitter.com/wMZ5ZWvcfK — TF1 (@TF1) April 12, 2019

Place à l’épreuve de confort. Steeve essaie de motiver tout le monde. Nicolas est encore très fragile. « Il ne faudrait pas rentrer dans une spirale de défaites », estime Steeve. C’est l’épreuve des tremplins. Il faut sauter d’une plateforme pour attraper un bambou puis l’apporter sur la plage à la nage. Les jaunes tirent au sort. Aurélien ne disputera pas l’épreuve, il est déçu. Chez les bleus, c’est Mohamed, qui ne participe pas. « Je suis vraiment vraiment dégoûté. Vu ma taille, j’aurais pu apporter quelque chose à l’équipe. »

Nicolas à son sommet

Tous les aventuriers doivent tenter leur chance une fois avant de laisser place uniquement aux volontaires en relais. Nicolas est vraiment bon, il offre la victoire aux jaunes en rapportant six des huit bambous nécessaires à la victoire. Entre les bleus et les rouges, ça se joue à « qui sera le moins épuisé », selon Denis Brogniart. Le jeu est raccourci parce que les candidats sont à bout de force. Ce sont finalement les rouges qui arrivent deuxièmes.

Chez les vainqueurs, Nicolas pavoise : « Tout ce qui est en hauteur c’est un peu ma force. Au football on m’appelle la tour, et ce n’est pas pour rien. C’était une épreuve très appropriée à ma grandeur. » « Sans lui je ne pense pas qu’on aurait fait un aussi bon résultat, reconnaît Béatrice. J’espère qu’il va se rebooster et se rendre compte qu’il a sa place ici. » Il n’empêche que le moral de Nicolas reste au plus bas : Il pleure disant qu’il a embrassé le bambou comme s’il embrassait son fils.

La récompense de la discorde

Béatrice doit choisir entre 3 kg de riz et un coup de fil de cinq minutes par personne aux proches. « J’hésite parce que l’appel des proches c’est quelque chose d’important pour tout le monde. Mais d’un autre côté, ça pourrait en déstabiliser certains. » Elle choisit donc le riz. Les jaunes voulaient tous le riz sauf Nicolas. Et les rouges récupéreraient bien le téléphone. Ça tombe bien. Les rouges pleurent de joie à l’annonce, Nicolas pète les plombs : « J’ai embrassé six bambous, j’ai embrassé six fois mon fils, ça me fait chier. Je préfère mourir de faim, mais appeler ma famille. »

« Énorme performance de Nicolas »

Les jaunes remportent l’épreuve de confort ! #KohLanta pic.twitter.com/RX0Fy0piUG — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 12, 2019

Place à la séquence émotion chez les rouges. Chloé et son compagnon s’échangent des mots doux, mais elle refuse de parler à sa fille pour éviter de lui faire de la peine en pleurant au téléphone. Alexandre appelle sa compagne Athéna, avec laquelle il est depuis un peu moins d’un an. Il s’effondre en larmes dès qu’il décroche le téléphone. Maud met une note de joie en rigolant avec son mari et ses enfants, qui l’ont inscrite à l’émission. Ils parlent de se faire un bon resto. Xavier veut être le héros de ses enfants, qui n’ont pas l’air très réceptifs à son appel (en même temps il est 4h du matin). Cyril appelle Thomas, son compagnon. Ils échangent des mots doux, puis Cyril montre la danse de la victoire qu’a inventée Thomas.

Chez les jaunes, l’ambiance est moins détendue. Nicolas trouve que son équipe est ingrate. Il est très rancunier. Son équipe le trouve immature parce qu’il ne veut pas manger de riz sous prétexte qu’il est vexé. Steeve est en colère face à ce comportement. Nicolas décide d’abandonner. Les bleus sont peinés de louper l’appel. Cindy pleure. Frédéric explique que ses chiens lui manquent plus que sa famille (oui oui), qui comprend son départ, mais ses chiens ne savent pas où il est.

Embrouilles chez les jaunes

Nicolas et Béatrice s’engueulent. Elle essaie de le raisonner, lui dit qu’elle l’a soutenu depuis le début. Steeve et Béatrice sont vexés par le fait que Nicolas leur ait dit qu’ils manquaient d’empathie. La tension grandit entre les jaunes. Ils reprochent à Nicolas de ne pas faire grand-chose sur le camp, de parler tout le temps de bouffe, puis de son fils, de tirer les autres vers le bas. Ils se demandent s’il ne devrait pas abandonner. Finalement, il mange. « Ce repas m’a apaisé, ça m’a fait du bien de partager ce repas », explique Nicolas.

Le lendemain, Nicolas s’est détendu et veut se faire pardonner en allant chercher du bois. Il a entendu les reproches sur son inactivité et montre qu’il ne fait pas rien. Chez les rouges, Alexandre dort mal et a faim. Xavier pense qu’il faut rationner. Sa tribu commence à s’agacer de son égoïsme quand il se sert de grosses portions de nourriture.

L’épreuve de la boue comme immunité

Pour l’épreuve d’immunité, restent sur la touche Steeve pour les jaunes et Mohamed pour les bleus. C’est la boue, jeu emblématique de l’émission. L’objectif : s’enduire le plus possible de boue argileuse pour la mettre dans un seau pour ensuite confectionner des projectiles pour faire tomber des statuettes en bois. Les chefs guident leur tribu. Alexandre énerve les rouges en leur criant dessus. Les équipes ont le droit à autant de projectiles qu’elles veulent. Les chefs visent des statuettes, ils doivent en faire tomber quatre. Les jaunes gagnent, suivis des bleus. Les rouges sont donc de retour au conseil.

Cyril est dégoûté à l’idée de voir son équipe réduite à quatre personnes. « Quand on arrive à Koh Lanta, on a plein d’envies, on se dit qu’on va se donner à fond, confie-t-il. C’est une grosse désillusion là. » Xavier a peur de partir, du coup il met Chloé sur la sellette. Alexandre pourrait aussi être nommé par ses compagnons, qu’il énerve.

Les jaunes sont ravis de leur immunité. Encore une fois, Nicolas a brillé dans l’épreuve, grâce à ses cheveux cette fois-ci. Les cheveux de Nicolas étaient l’arme de choc de l’équipe pour la boue selon Sophie. Il reprend d’ailleurs du poil de la bête (cheveux-poils, vous l’avez ?). Steeve et Nicolas se lancent dans la chasse au crabe. Les bleus aussi cherchent à manger. Frédéric trouve plein de manioc avec Cindy. Elle est contente de cuisiner pour la tribu : « Ce n’est pas trop fatigant et j’ai le cul assis. » On adore

Un conseil sans trop de tensions

L’heure du conseil a sonné. Cyril fait un hommage avec une déco de coquillages pour celui qui partira au conseil. Maud regrette cette nouvelle élimination : « On avait réussi à faire une belle équipe de cinq, un vrai groupe uni, donc c’est d’autant plus triste ce soir. » Maxime remarque que la communication des rouges est agressive. C’est, sans surprise, Chloé qui est éliminée. « Je ne vous en veux pas, et déchirez tout », leur dit-elle en guise d’au revoir.