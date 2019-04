TELEVISION Il proposera 500 films et 7.500 épisodes de séries télé et dessins animés, dont «Captain Marvel» pour son lancement

Le service de streaming Disney+ sera lancé aux Etats-Unis le 12 novembre 2019 à 6,99 dollars par mois. — Disney

Le choc au sommet entre Disney et Netflix est là. Jeudi, le géant américain a annoncé le lancement de son service de streaming Disney + pour le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis (et fin 2019/début 2020 selon les pays pour l’Europe occidentale). Son prix : 6,99 dollars par mois. C’est moins que son concurrent, avec une formule de base à 8,99 dollars pour Netflix. Mais le service de Disney aura un catalogue plus limité, même si avec 500 films et 7.500 épisodes de séries télé, dessins animés et documentaires (de Disney, Fox, Pixar, Marvel et National Geographic), il y a aura de quoi faire.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra — Robert Iger (@RobertIger) April 11, 2019

Parmi les annonces de Disney, on retient :