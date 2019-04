TELECROCHET Julien Clerc a buzzé et récupéré Anton et Marouen dans son équipe

Le chanteur corse Petru a fait pleurer sa coach Jenifer lors de l'épreuve des K.O. de «The Voice» — Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Il faut rendre à César ce qui appartient à Fabien. Fabien ? Oui, notre collègue spécialiste de The Voice qui avait vu juste avec sa liste «des talents qu'on espère ne pas voir K.O.». Le super-héros Arezki, la drag-queen Leona Winter, la tornade lyonnaise Poupie… Ils ont tous les trois survécu à cette première session de K.O., une nouvelle épreuve 100% française, consacrée samedi soir à la team Jenifer. Qualification, élimination ou zone rouge, la chanteuse et coach a dû faire des choix cornéliens parmi les dix-huit talents qui étaient dans son équipe à l’issue des auditions à l’aveugle.

Jenifer déboussolée

On a pu être surpris de la voir laisser partir Anton, après sa reprise de Salut les amoureux de Joe Dassin, mais Julien Clerc est intervenu et a buzzé pour le sauver. Autre moment fort de la soirée, Si t’étais là de Louane repris par Petru, qui a laissé Jenifer en larmes. Le chanteur corse a su faire vibrer les origines de la coach, qui s’est dite « déboussolée » : « J’ai peur pour la suite parce qu’il va falloir que je te fasse chanter face à quelqu’un d’autre et pas forcément en corse. J’ai peur de trahir ce que tu es. Sincèrement, j’avais prévu de te dire qu’on ne continuera pas ensemble. Mais je ne peux pas ».

Petru a donc rejoint la fameuse zone rouge avec Marouen, Ismail et Ana Carla. Et à la fin de l’émission, Jenifer a pris sa décision et choisi… Petru. Mais après Anton, Julien Clerc a de nouveau joué les sauveteurs en récupérant Marouen. Que de surprises. L’équipe de Jenifer pour les prochaines battles se compose donc de Poupie, Sidoine, Leona Winter, Sherley, Arezki et Petru.