Le groupe issu de «Hélène et les Garçons», central dans «Les Mystères de l'amour». — Julien Cauvin / TMC

Un acteur des Mystères de l'amour a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Versailles. Tony Mazari, qui interprète Hugo Sanchez dans la série, a pris deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle, assortis d’une interdiction d’exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs pour les cinq prochaines années.

Les faits remontent au 5 février et se sont déroulés à Rambouillet, dans les Yvelines. Selon nos confrères du Parisien, ce jour-là, deux collégiennes de 12 ans sortent de cours et croisent l’acteur dans une sente près de leur établissement, vers 16h30. Il montre son sexe et semble jouer avec. Elles courent alors jusqu’à leur domicile et l’une d’elle prévient sa jeune fille au pair et ses parents, qui appellent la police.

Deux mensonges pendant l’audience

A l’arrivée de la police, l’acteur a la braguette encore ouverte, puis est reconnu par les victimes. Il nie les faits, expliquant qu’il fait aussi des menus travaux pour arrondir ses fins de mois, qu’il avait un chantier dans le secteur et était en train d’uriner lorsqu’elles sont passées.

Pendant l’audience, l’acteur a expliqué que son camion et son téléphone étaient en panne, ce qui était faux. Son discours était également confus et il a continué à nier les faits. Il n’a, pour le moment, pas fait appel de la décision de justice.