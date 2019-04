DROLE D'AMBIANCE Après le retour de Victor chez les jaunes, on pouvait s'attendre à un épisode plein de rebondissements, et on n'a pas été déçus

La semaine dernière, on avait quitté les Fidji avec des rouges mal en point et des jaunes dépités par l’arrivée de Victor. L’épisode de Koh-Lanta de ce vendredi n’a pas été décevant.

Chez les rouges, il faut à nouveau choisir un chef. Les Kama se réunissent pour élire leur nouveau chef, au milieu de la lessive d’Alexandre qui tire un peu la tronche. Chloé est soulagée de ne plus avoir de responsabilités, et Xavier trouve qu’il faut avancer. Contre toute attente, tout se passe très vite, le groupe s’accorde pour nommer Alexandre, qui en a envie. Xavier fait remarquer qu’il joue le jeu pour l’esprit de groupe.

C’est l’heure de la convocation pour l’élection des chefs. Tout se passe très vite comme il y a unanimité. Cyril estime qu’Alexandre est le chef le plus polyvalent de tous ceux qu’ils ont eus, et a beaucoup d’espoir. Il y a un gros blanc chez les bleus quand ils voient que Victor arrive avec les jaunes. Interrogé par Denis Brogniart, Victor explique : « Mon état d’esprit est revanchard » par rapport aux rouges.

Les chefs seuls en lice pour le jeu de confort

Alexandre, à peine nommé qu’il doit participer à un jeu de confort avec les deux autres chefs. Ils doivent tenir en équilibre sur une planche à bascule et créer une pyramide de cinq pièces de bois d’une seule main. A chaque fois que la planche touche le sol ou que la tour s’effondre, il faut tout recommencer. C’est un énorme exercice de concentration pour trouver son équilibre.

Les jaunes gagnent grâce à Béatrice. Elle pleure, toute son équipe la félicite, c’est une première pour les jaunes d’obtenir un confort, ils sont ravis. « J’avais vraiment envie de manger et d’offrir ça à mon équipe », confie la cheffe, qui a envie de récompenser l’unité qui règne au sein de son équipe.

« Ce qui m’impressionne c’est sa générosité, confie Victor. On n’a évidemment pas du tout le même caractère Béatrice et moi, mais elle est inspirante parce que quand elle dit qu’elle a fait tout ça pour nous, ça n’est pas des paroles en l’air. »

Une rencontre exceptionnelle

Alexandre arrive deuxième pour les rouges. Il déclare : « Je voulais leur prouver pleinement qu’ils ne s’étaient pas trompés, je l’ai fait à moitié. Je leur prouverai demain pleinement. » Pas de récompense pour les bleus, Maxime est arrivé dernier.

Béatrice a le choix entre deux récompenses : assister à une cérémonie traditionnelle et partager un repas avec un chef qui leur offrira une surprise (à manger) en repartant ou récupérer un panier à remplir de fruits dans un « véritable jardin d’Eden » et à rapporter sur le campement.

Béatrice choisit le repas avec le chef. C’est ce que toute son équipe voulait, ça tombe bien ! « On est ici pour couronner un chef, votre chef aujourd’hui », leur dit un Fidjien. Il proclame Béatrice cheffe de la tribu, lui donne sa bénédiction et souligne les valeurs du chef, en particulier l’importance de veiller sur son équipe. Béatrice se reconnaît dans ces valeurs, comme donner la priorité à sa tribu.

L’esprit d’équipe dans toutes les tribus

Les jaunes dégustent un repas préparé par le clan, du poulet avec des fruits. Béatrice s’extasie : « Il y a un feu d’artifice de saveurs dans ma bouche. » Toute la tribu est ravie. Béatrice se voir offrir une massue pour la protéger et la rendre plus forte, pour prendre soin de son équipe aussi. Elle récupère aussi un paquet de pois à faire cuire plus tard. Nicolas trouve que « Béatrice est vraiment quelqu’un de génial. Un mental, un physique, il n’y a rien à dire dessus. »

Du côté des jaunes, on apprécie aussi la visite dans un champ d’arbres fruitiers. Ils prennent des mangues, des ananas, des bananes mûres et d’autres moins mûres pour pouvoir les garder un peu. Ils sont émus. « C’était ce qu’il nous fallait au bon moment », estime Steeve.

Emotion chez les Ikalu

Chez les Ikalu, Maxime rumine son échec en cherchant à manger. « Trouver à manger ça me déculpabiliserait un petit peu par rapport à la perte de confort de tout à l’heure », explique-t-il. Il trouve ensuite du manioc, est content, et pleure un peu. Pour Cindy, « c’est difficile de cumuler les performances dans les épreuves et les performances sur le camp, donc il va falloir qu’il ralentisse un petit peu. » Brice aussi le trouve trop actif.

Mohamed propose à l’équipe de retirer Maxime de la corvée de feu pour le préserver, qu’il passe une bonne nuit pour réussir demain. Maxime est touché par cette attention, il est ému. Brice se lève tôt pour chercher à manger pour sa tribu. Il part à la chasse aux lézards, qu’il grille ensuite. Maxime exprime « un énorme merci à tous pour la nuit » et promet qu’il a compris la leçon.

Victor pas dans l’état d’esprit des jaunes

Chez les jaunes, Victor part à la recherche d’un collier d’immunité parce qu’il n’a pas confiance. L’équipe vise le grand chelem des totems d’immunité. Une fois les équipes arrivées sur place pour l’épreuve, place au tirage au sort pour qu’il y ait cinq personnes par équipe. Clo est éliminée chez les bleus. Aurélien et Angélique ne participent pas chez les jaunes.

Il faut composer un puzzle de tortue en dix-sept pièces. Les membres de l’équipe doivent porter une personne sur un bouclier pour décrocher les sacs qui contiennent les pièces du puzzle. Et une personne différente doit composer le puzzle à l’arrivée. Sophie sur le bouclier, Béatrice pour composer le puzzle chez les jaunes. Chez les rouges, Alexandre va sur le bouclier, Xavier pour faire le puzzle. Chez les bleus, Cindy est sur le bouclier, Maxime compose le puzzle.

#KohLanta

Première victoire en épreuve d’immunité pour les Ikalu !

Ils sont assurés de ne pas aller au conseil ce soir !

RT Pour les féliciter ! 🎉 pic.twitter.com/GdQDHUIdrZ — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 5, 2019

Evidemment, pour aller chercher les pièces, le chemin n’est pas facile. Les aventuriers doivent passer à travers des entremêlements de fils et détacher des sacs bien noués. Les rouges et les jaunes arrivent en premier pour faire le puzzle, mais ils perdent ensuite du temps dans la réalisation de celui-ci.

Maxime, arrivé dernier est efficace et offre la victoire, et donc le totem d’immunité aux bleus. Ils sont super contents, ont envie de crier, mais se retiennent pour ne pas déconcentrer les autres équipes, qui n’ont pas terminé. Les rouges arrivent deuxièmes, les jaunes derniers.

La douche froide pour les jaunes

Aux yeux de Maxime, cette victoire « représente la complémentarité de l’équipe ». Chez les jaunes, c’est la déception. C’est la première fois qu’ils gagnent un jeu de confort, et la première fois qu’ils perdent l’immunité. L’élimination à venir chez les Tabuo mine le moral de Nicolas, qui pense beaucoup à sa femme et à son fils et souffre de la faim. Il met le doute à son équipe qui le croit capable d’abandonner. Du coup, certains commencent à se demander s’ils ne devraient pas privilégier Victor, en forme, à Nicolas, qui plombe le moral des autres.

Victor cherche le collier d’immunité : « Tant qu’on n’y est pas, on ne se rend pas compte à quel point c’est ingrat de chercher le collier. C’est vraiment la mission de merde par excellence. » Il finit par en trouver un et réfléchit immédiatement à… une stratégie évidemment !

Un peu de répit pour les rouges

Pendant ce temps-là, Cyril décore le camp des rouges pour que tout le monde se sente bien. « Ça n’a aucun intérêt », reconnaît-il, mais Maud apprécie : « Il apporte un peu de légèreté, de bonne humeur dans le camp, c’est une bulle d’oxygène. » Pour Cyril, son action « participe à l’harmonie générale. » Tout le monde est ravi de son initiative.

Chez les bleus et les jaunes, l’ambiance est moins au beau fixe. Sophie dit qu’elle va voter contre Nicolas parce qu’il la tire vers le bas. Victor essaie de lancer les autres pour qu’ils votent contre Nicolas. Il leur dit qu’il peut leur faire gagner des épreuves, qu’il est frais.

Sur le camp des bleus, Maxime donne des cours de botanique. Ça énerve Frédéric. Pour Cindy, il prend son rôle de chef trop au sérieux, alors qu’ils pourraient plus agir en groupe sur le camp. Frédéric lui rappelle de ne pas s’épuiser en faisant toujours quelque chose, il trouve qu’il n’a pas retenu la leçon de sa fatigue des jours précédents.

Collier d’immunité et stratégie pour Victor

Sur le camp des Tabuo, Victor veut parler stratégie, mais eux n’ont pas envie. Il finit par leur dire qu’il a le collier d’immunité et leur montre. Il leur propose de ne pas l’éliminer au conseil et de leur donner le collier d’immunité après pour la réunification. Steeve n’est pas d’accord. Sophie regrette qu’il n’ait pas l’état d’esprit des jaunes, qu’il ne comprenne pas leur volonté de préserver le groupe.

Angélique n’est « pas chaude pour faire des deals. C’est une possibilité d’altercations ». Toute l’équipe veut qu’il joue le collier au conseil. Son côté individualiste et stratégique énerve les autres. Il essaie de pécher pour s’occuper, les autres se moquent de lui.

Cette nouvelle fait regretter à Nicolas d’avoir dit qu’il voulait partir, il laisse les autres discuter entre eux. Steeve pense éliminer Nicolas après Victor, mais ne veut pas lui offrir la tranquillité d’esprit que serait le fait de voter directement contre Nicolas. Victor hésite à faire un dernier coup de poker, mais ne le dévoile pas.

Un conseil plein de rebondissements

Après douze jours d’aventure, les jaunes passent pour la première fois en conseil. Steeve souligne : « On est vraiment bien ensemble. » Sophie pleure en parlant de sa fille et reconnaît : « Je sais qu’au sein de cette équipe je ne suis pas la plus stable émotionnellement. » Nicolas confie que de son côté, le moral, « c’est en dents de scie ». Victor revient sur son intégration dans la tribu : « J’ai essayé d’être plus collectif. »

Finalement, l’ancien rouge ne joue pas son collier d’immunité, et est éliminé. Les jaunes ne comprennent pas. Il assume complètement sa décision : « Je souhaiterais transmettre le collier d’immunité à un des membres de l’équipe. Je ne l’ai pas joué parce que je me suis dit que si mon intégration était vraiment réussie je n’en aurais pas besoin ce soir. Je ne me voyais pas continuer à me maintenir à flot avec ce collier, pour au final échouer un peu plus tard. Je préfère qu’il serve vraiment à quelqu’un. » Il le donne à Béatrice.

Béatrice ne comprend pas, Steeve non plus, parce que tout le monde pensait que « le collier parasiterait l’ambiance. » « Je me suis dit que sur un malentendu ils s’étaient peut-être mis d’accord pour éliminer Nicolas », confie Victor par la suite. Il s’en va en mettant un sacré bordel chez les jaunes…