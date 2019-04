Les chaînes d'Altice (dont BFM TV) retirées de la Freebox, faute d'accord

C'EST FINI Les chaînes de télévision d'Altice (BFMTV et Business, RMC Découverte et Story) ne peuvent plus être regardées par les abonnés Free

Illustration BFMTV. — ALLILI MOURAD/SIPA

La fin de négociations infructueuses. Les chaînes de télévision d’Altice (BFMTV et Business, RMC Découverte et Story) ne peuvent plus être regardées via la Freebox, a annoncé le groupe de Patrick Drahi vendredi, faute d’un accord de rémunération pour leur diffusion. En effet, Free (Iliad) « a refusé de négocier un accord de distribution des chaînes », indique un communiqué.

Une télé sans BFM TV, c’est le top du top. Merci Free pour votre nouvelle offre. — 111 (@mvzelv_) April 5, 2019

« Nous avons constaté jeudi 4 avril que Free a déjà cessé la diffusion de BFM Business et du replay de toutes les chaînes », poursuit le communiqué. Elles restent cependant accessibles sur les box des autres opérateurs, Orange, Bouygues Telecom ou SFR (qui appartient à Altice).

Des négociations inefficaces

L’accord de diffusion liant les deux groupes arrivait à échéance le 20 mars, et depuis, malgré la médiation du CSA, les négociations ne semblaient pas avoir progressé. Altice demande une rémunération pour la distribution de ses chaînes en clair, ainsi que des services associés (replay, etc.), sur l’exemple des accords conclus entre TF1 et M6 et les opérateurs en 2018.

D’après le communiqué d’Altice, Free « refuse de négocier depuis plusieurs mois », et « adopte une position discriminatoire (à l’égard des chaînes concernées) après avoir signé des accords avec le groupe TF1 et avec le groupe M6 ». Iliad, la maison mère de Free, avait souligné, à l’expiration de l’accord en mars, ne pas avoir « reçu de vraie proposition commerciale » de la part d’Altice concernant « les services à valeur ajoutée » (télévision en rattrapage, vidéo à la demande ou programmes en avant-première par exemple).

Déjà un conflit début 2018

L’ajout de ces services de vidéo à la demande avait permis la résolution d’un conflit similaire début 2018, quand les opérateurs télécoms et Canal + d’un côté, et les chaînes privées TF1 et M6 de l’autre, s’étaient opposés concernant la diffusion des chaînes gratuites via les box des opérateurs.

La France compte au total près de 30 millions de foyers qui reçoivent la télévision via une box ADSL, câble ou fibre optique : 13,2 millions équipés par Orange, 6,5 millions par Free, 5,9 millions par SFR, 3,4 millions par Bouygues Telecom. A ces foyers s’ajoutent près de 5 millions d’abonnés directs aux diverses offres Canal +.