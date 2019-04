Jeremstar (Jérémy Gisclon) et Cyril Hanouna. — BALTEL/SIPA - JOEL SAGET / AFP

Un an après le «JeremstarGate», le premier concerné, spécialiste de la télé-réalité, sort de son silence, avec un livre, La vérité, toute la vérité, et plusieurs interviews. Il explique par exemple au Parisien, comment après avoir été viré des Terriens du dimanche de Thierry Ardisson, il pensait compter sur le soutien d’un autre animateur de C8, Cyril Hanouna.

« Le dindon de la farce »

« J’ai le sentiment d’avoir été pris pour un pantin, confie-t-il en vidéo. Déception de m’avoir fait croire qu’il allait m’aider à me faire revenir sur C8, alors qu’au final sur son plateau, je me suis rendu compte que ce qu’il m’avait promis n’avait pas eu lieu et que j’étais un petit peu le dindon de la farce. »

Une attaque à laquelle Cyril Hanouna a répondu très vite, en direct mardi dans TPMP : « Sache qu’on a essayé de te faire revenir sur la chaîne, mais la chaîne ne voulait pas de toi. Et je te le dis, ils se sont servis de ça pour te dégager. On m’a demandé gentiment de ne pas te reprendre dans nos émissions et je n’étais pas ton producteur. Si Thierry Ardisson et Stéphane Simon avaient voulu te garder, c’était à eux d’aller voir les patrons de la chaîne et de se battre pour toi. » Et il ajoute avoir proposé à Jeremstar l’émission C’est que de la télé, alors animée par Julien Courbet : « Mais il a dit non parce que ce n’était pas assez bien pour lui ».