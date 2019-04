Fanny Agostini, la présentatrice de «Thalassa». — ANGELA ROSSI

Pas de secrets pour les téléspectateurs. Le 22 mars, la montgolfière d’une équipe de tournage de Thalassa faisait un petit plongeon. Plus de peur que de mal pour les personnes à bord, qui avaient tout de même fait un tour à l’hôpital pour vérifier que tout allait bien. La présentatrice, Fanny Agostini, avait ensuite partagé quelques images du moment sur son compte Instagram. Elle commentait : « Grosse frayeur. Ça aurait pu très mal tourner, mais on s’en sort. » Ces images seront également utilisées dans l’émission, comme la jeune femme l’a annoncé sur son compte Twitter.

Bon, on a décidé de tout vous montrer ! Absolument tout ! Rendez-vous le 8 Avril sur @France3tv pour @ThalassaOff !#thalassa pic.twitter.com/WLITtMlWiz — Fanny Agostini (@Fanny_Agostini) April 3, 2019

Sur les images dévoilées par Fanny Agostini, nous pouvons voir les images déjà montées de l’émission diffusée le 8 avril, accompagnées de son commentaire. « Quand tout à coup, un autre piège, moins connu celui-là, se referme sur nous, explique la jeune femme. Une légère dépression, liée à un manque de vent, crée un trou d’air et aspire notre montgolfière. S’ensuit une chute d’une quinzaine de mètres qui se termine dans une eau à 11 °C. »

Toutes les images de l’accident

Après l’accident, nul ne savait si les images des caméras, qui ont été submergées, seraient utilisables. La séquence dévoilée par Fanny Agostini nous montre que si : On y voit clairement les détails de l’accident de montgolfière. Et Thalassa fait bien de faire entrer les téléspectateurs dans les coulisses de cette émission qui ne manquent pas d’intérêt, d’autant plus que l’accident a causé plus de peur que de mal.