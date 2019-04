Laetitia Milot lors d'une séance de dédicaces à Marseille, en juin 2017. — JULIE REGGIANI/SIPA

Mélanie enfin de retour dans Plus belle la vie ? Il n’y a pas de doute possible selon Laëtitia Milot, qui a accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours. « Quand, exactement, je ne sais pas, mais je reviendrai cette année, c’est sûr, a-t-elle affirmé. Les auteurs préparent un retour surprise de Mélanie dans la quotidienne. Peut-être pour le prime time des 15 ans [en août], on verra… »

Pour rappel, la comédienne est absente depuis plus d’un an du feuilleton de France 3. Elle a, entre-temps, donné naissance à une petite fille et tourné dans divers téléfilms et séries à succès, dont La Vengeance aux yeux clairs, Un bébé pour Noël et Coup de foudre à Bora Bora.

L’adaptation de « La vengeance aux yeux clairs »

Cette année, elle devrait jouer le rôle principal de l’adaptation télévisée de son roman, Liés pour la vie, et tourne un spin-off de La vengeance aux yeux clairs. Elle a également d’autres tournages en vue, mais reste évasive : « J’ai un autre projet avec France Télévisions, mais je ne peux pas donner plus de détails pour le moment. »