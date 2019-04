Sur le tournage de «Incroyables Transformations» (en haut) et les cinq experts de «Queer Eye» version Netflix. — Marie ETCHEGOYEN/M6 - Chelsea Lauren/Variety/REX/Shutterstoc/SIPA

« Incroyables transformations » est une nouvelle émission quotidienne diffusée sur M6 dès ce lundi à 17h35.

Trois saisons de « Queer Eye », nouvelle version de « Queer Eye For A Straight Guy », sont désormais disponibles sur Netflix.

Ces deux programmes misent sur l’humour mais aussi, à leur manière, sur l’empathie envers la personne relookée.

« Parfois, tu as juste besoin de quelqu’un qui te dit : "Je te vois et je sais ce que tu endures" », confie le coach de vie Karamo Brown, en ouverture de la saison 3 de Queer Eye. Une formulation qui résume bien le fil conducteur des huit épisodes inédits mis en ligne mi-mars sur Netflix.

Une chasseuse qui, bouleversée par la mort de son frère, a cessé de prendre soin d’elle, un papa divorcé essayant de se maintenir à flot, une jeune lesbienne obligée de se débrouiller seule depuis ses 16 ans car ses parents adoptifs l’ont mise à la porte quand elle a fait son coming out… Autant de profils, variés, auxquels les cinq experts viennent en aide à grand renfort de mantras (« La beauté est dans l’assurance », « Voici ce que les gens voient, voilà ce que tu dois voir. C’est la promesse que tu te fais à toi »…), de garde-robe réactualisée, de nouvelle déco et, surtout, de bienveillance. A chaque fois, l’émotion est au rendez-vous et la mue, souvent spectaculaire, de ces hommes et femmes qui ont retrouvé un nouvel élan donne du baume au cœur du spectateur.

L’apparence soignée n’est pas une fin en soi, il s’agit aussi de mener une introspection et de prendre conscience de ses points forts. On est assez loin de la version d’origine, Queer Eye for A Straight Gay diffusée sur la chaîne américaine Bravo entre 2003 et 2007. A l’époque, les experts se distinguaient essentiellement par leur constante exubérance, leurs chemises bariolées et leur incapacité à rénover une maison sans jeter violemment le mobilier usagé par les fenêtres.

« Tu es venue en pyjama ? »

Aujourd’hui, l’heure est à l’empathie. En France aussi, comme le montre, d’une autre manière, Incroyables transformations, une nouvelle quotidienne lancée ce lundi, à 17h35, sur M6. Trois experts – Charla Carter (stylisme), Léa Djadja (maquillage) et Nicolas Waldorf (coiffure) – accueillent dans leur agence des naufragés de l’élégance et autres clients du laisser-aller.

On entend bien des remarques telles que « Y’a une licorne qui t’a chié dessus ? » - lancée à une femme à la teinture multicolore – ou « Tu es venue en pyjama ? », mais il s’agit davantage de rire avec les personnes concernées que de s’en moquer. « On est sur des problématiques sérieuses, des gens qui sont mal dans leur peau, mais qui arrivent à rire de plein de situations cocasses et à faire preuve d’autodérision », souligne à 20 Minutes Kamila Fievet Paliès, directrice de programmes chez Studio 89 en charge de l’émission. Elle reprend : « Humour et bienveillance sont nos deux mots-clés. Il est parfois difficile de les mélanger car l’humour, qui est subjectif, peut passer pour de la méchanceté. Il est très important que les personnes relookées et leurs proches ne se sentent pas jugés mais compris. »

« Une bonne énergie »

Incroyables transformations évite des séquences inconfortables vues dans d’autres émissions du genre. Dans Nouveau look, pour une nouvelle vie, également diffusé sur M6, par exemple, le candidat au relooking découvrait les commentaires d’inconnus jugeant son allure, généralement de manière peu amène. Rien de tout ça dans la nouvelle quotidienne, résolument tournée vers la positivité.

« Aujourd’hui, la vie n’est pas facile pour plein de gens et quand ils allument la télé, il faut que ce soit agréable, avec une bonne énergie, reprend Kamila Fievet Paliès. Quand on dit à quelqu’un : "Tu ne prends plus soin de toi, tu es habillé de façon peu élégante", ça peut ne pas être feel good de prime abord, mais l’idée est de donner aux téléspectateurs autant des conseils pour qu’il puisse apprendre et reproduire certaines choses tout en se divertissant. »

La voix off de l’émission promet en préambule « d’incroyables émotions ». Le cynisme peut aller se rhabiller.