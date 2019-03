TELEVISION L’ex champion des « Douze coups de midi » a été mis en examen mercredi pour « corruption de mineur » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques »

Comme le révèle le Parisien, le projet d’adaptation cinématographique de l’autobiographie de Christian Quesada n’aurait jamais existé. Pourtant, l’ex candidat des Douze coups de midi sur TF1, mis en examen et écroué pour « corruption de mineur » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques » mercredi dernier, assurait le contraire auprès de Télé Loisirs en 2018.

L’autobiographie retirée de la vente

Selon le quotidien, Les Arenes, la maison d’édition du Maitre de Midi, a affirmé « qu’aucun projet audiovisuel » n’était en cours concernant l’autobiographie de Christian Quesada. De même, le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) a ajouté « qu’aucune déclaration n’avait été faite aux registres du cinéma et de l’audiovisuel ».

L’an dernier, Christian Quesada entretenait des rumeurs auprès des médias. « Ce livre rencontre un grand succès, expliquait-il à Télé Loisirs. Je suis en train de finaliser les droits d’adaptation pour le cinéma. Plusieurs sociétés de production étaient intéressées, et on a pris notre décision. C’est en cours de finalisation d’un point de vue juridique, il n’y a plus qu’une signature à apposer. Le film pourrait sortir en salles fin 2019. C’est un réalisateur connu qui s’en occupera et un acteur très connu qui jouera mon rôle. Mais le pour moment je ne peux pas en dire plus. Quand l’info sortira, elle sera assez surprenante. »

Le livre Le Maître de Midi a été retiré de la vente après la mise en examen de Christian Quesada.