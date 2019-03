L'animateur Laurent Ruquier. — GUYON Nathalie

Une femme aura-elle un jour le droit de se marier à un homme plus jeune qu’elle, sans qu’on lui rappelle constamment ? Et Brigitte Macron en particulier, arrêtera-t-elle de payer pour les propos de son mari ? Samedi soir dans On n’est pas couché sur France 2, Laurent Ruquier a profité de l’actualité d’une septuagénaire blessée à Nice lors d’une manifestation, pour tenter une nouvelle fois une blague de bon goût sur l’âge de Brigitte Macron.

« Je n’ai pas pu m’en empêcher »

Le week-end dernier, Geneviève Legay, une manifestante de 73 ans, était blessée par un policier lors d'une manifestation à Nice. Une info sur laquelle Laurent Ruquier a décidé de revenir en introduction de ONPC samedi soir. « Il faut comprendre les CRS, quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, des black blocs surentraînés, ça ne doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout, plaisante l’animateur, tel que le rapporte Télé Loisirs, à revoir en replay par ici. La polémique est venue surtout du président Macron, qui n’a pas pu s’empêcher de déclarer, je cite, "pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que, qu’on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celles-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être aussi une forme de sagesse". Et voilà, c’est plus fort que lui, Macron, il souhaite un prompt rétablissement et en même temps, c’est le fameux en même temps, il lui en remet une couche. »

Alors que Laurent Ruquier aurait pu s’arrêter là, il poursuit. « On aurait envie de lui répondre à Macron : quand on est prudent, on n’emmène pas une senior au ski non plus ». « Oui, je sais, ce n’est pas bien pour Brigitte, mais qu’est-ce que vous voulez monsieur le président, je suis comme vous, je n’ai pas pu m’en empêcher », se justifie-t-il.

« Je ne sais pas si ce président va réussir à se faire pardonner d’être plus jeune que sa femme »

Interrogée sur ce sujet, Christine Angot n’a pas caché son agacement. « Je ne sais pas si ce président va réussir à se faire pardonner d’être plus jeune que sa femme et par conséquent, à chaque fois qu’il s’exprime, notamment par rapport à une femme plus âgée que lui, d’être toujours ramené à cette question-là. Je ne sais pas, peut-être n’avait-il pas le droit d’être président de la République ayant une femme plus âgée que lui, mais à ce moment-là il aurait fallu le déterminer plus tôt ».

Rappelons qu’à la rentrée 2018, Laurent Ruquier avait déjà ironisé sur l’âge de Brigitte Macron, expliquant qu'elle avait «résisté à la canicule». La grande classe.