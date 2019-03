Emilie, la cheffe déchue des rouges, s'est fait éliminer. — PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

Le troisième épisode montre une vie difficile sur le camp des rouges.

D'autant plus pour Emilie, la cheffe déchue affaiblie depuis l'élimination de Victor.

Elle est revenue sur son aventure pour «20 Minutes».

Vendredi soir, Emilie a été éliminée de Koh-Lanta: La guerre des chefs. Dans ce troisième épisode, la cheffe déchue des rouges digère difficilement le départ de Victor et prend en grippe Chloé. 20 Minutes lui a demandé de revenir sur son aventure et la manière dont elle a vécu son rôle de cheffe.

Comment s’est passée votre « prise de poste » de chef chez les rouges ?

On m’a donné ce rôle sans que je le sache avant. Je garde un merveilleux souvenir de cette épreuve des poteaux. J’ai eu un bracelet, j’étais contente, mais on sait pourquoi on l’a ! Ce n’est pas évident d’être mis en avant, d’avoir un rôle important dans les épreuves. C’était comme ça, mais j’assume.

Qu’avez-vous apprécié et moins apprécié dans l’exercice ?

Je n’ai pas trop apprécié l’exercice, parce que même si dans la vraie vie je suis autoritaire, dans ce genre d’aventure, ce n’est pas franchement un cadeau. Dès qu’il y a une défaite, le chef s’en prend plein la tête.

Quels étaient, selon vous, les atouts et les points faibles de votre tribu ?

Honnêtement ma tribu, quand je l’ai choisie, j’en étais hyper contente parce que je voulais des gens solides dans les épreuves et dans la survie. La survie, c’était ma grande crainte, je n’étais pas du tout calée. On avait le physique, on avait des bonnes bases sur le camp. On avait une équipe hyper complète. Par contre sur le plan humain, il n’y avait aucune solidarité. Ça nous a ruinés dès le début. Il n’y avait pas une bonne ambiance.

Vous semblez très mal vivre le départ de Victor. Que s’est-il passé dans votre tête à ce moment-là ?

Je ne m’y attendais pas du tout, même si vers la fin ils dévoilaient un peu leur stratégie. Quand Victor part, je suis abattue pour lui parce que c’est un aventurier qui mérite sa place plus que quiconque selon moi. J’étais vachement peinée de voir que le jeu commençait comme ça à cause des stratégies.

Après, vous vrillez un peu… Vous vous comportez comme une adolescente rebelle.

Quand on me dit que Chloé doit être cheffe, je trouve que c’est une très mauvaise stratégie, elle n’avait pas sa place en tant que cheffe. La preuve, c’est que les deux autres chefs la nomment cheffe des rouges. S’ils avaient proposé quelqu’un qui me semblait plus méritant et bon pour l’équipe, je n’aurais pas fait ma tête de cochon. Je savais très bien que les autres chefs [Maxime et Béatrice] la nommeraient pour nous pénaliser.

Quand vous dites à Chloé « tu es une mauvaise personne », sur quels éléments vous basez-vous ?

Chloé, à la base, je n’avais rien contre elle. Elle n’est pas sportive, ce n’est pas grave. Elle est courageuse d’être venue. A ce moment-là je la sentais aigrie, pas consciente de la chance qu’elle avait d’avoir trois personnes derrière elle. J’estime qu’elle a un mauvais fond, parce qu’elle critique alors qu’elle-même ne donne pas l’exemple.

Ensuite, vous vous détendez un peu. Chloé vous a touchée en parlant des enfants ?

Sur le coup j’étais déçue qu’elle choisisse le steak et pas l’école parce que je voulais vivre des émotions et que je me foutais un peu de manger. Mais quand elle explique son choix, je me dis qu’elle n’a pas tort. J’ai un cœur. Après tout ce qui s’était passé dans l’équipe, j’aurais été heureuse sur le coup, mais ça aurait effectivement pu me mettre dans le « bad » ensuite.

Avant le conseil, comment imaginez-vous que ça va se passer ?

Quand Victor sort, je sais que la prochaine c’est moi. Ils sont en supériorité numérique, ils n’ont pas du tout la même stratégie que nous.

Et finalement, comment avez-vous vécu votre élimination ?

J’étais peinée mais pas surprise. Sur le coup, je m’étais préparée, donc j’étais hyper triste mais quand on vit ce genre d’aventure, la seule chose à laquelle on pense c’est retrouver nos proches. Je le vis plus mal maintenant, en revivant toutes les émotions. Je sais que j’aurais pu faire beaucoup plus. Je suis partie à cause de stratégies et j’ai les boules. Je suis triste, énervée. C’est rageant.

Avez-vous des regrets ?

Certains ont dit qu’ils avaient bien fait de tomber tôt parce que c’était une malédiction d’être chef. Je ne suis pas d’accord, d’autant plus que je suis compétitrice. J’aurais refait les poteaux pareil, mais, au moment de faire les équipes, j’aurais dû choisir avec le cœur plutôt que de tabler sur les compétences. Si j’avais choisi ne serait-ce qu’une personne différente, ça aurait tout changé. Je regrette aussi d’avoir joué mon bracelet. Je n’avais qu’une trouille, c’était d’être éliminée en gardant mon bracelet au poignet, ça aurait été trop con ! Ce regret-là, c’est aujourd’hui en regardant l’émission que je l’ai. L’aventure reste quand même un beau souvenir. C’est magnifique de l’avoir vécue, mais j’ai un goût d’inachevé. Je n’ai pas fait ce que j’aurais voulu faire.