La hache de guerre est enterrée. Dans une interview accordée à TV Magazine, Laurent Delahousse a révélé avoir fait la paix avec Michel Drucker qui l’accusait de lui avoir volé sa case horaire du dimanche soir sur France 2. « On s’est vu, on s’est parlé et on s’est rendu compte qu’on avait pas mal de choses en commun, tout s’est réglé dans un vrai respect mutuel », assure-t-il.

« C’était une période difficile pour Michel »

Ces dernières années, Michel Drucker avait tenu à plusieurs reprises des propos peu amènes envers son cadet. En octobre 2017, il avait raillé les audiences de son collègue. L’été dernier, il avait balancé au Parisien que Laurent Delahousse « n’est pas un mec bien » et qu’il mériterait « le Ballon d'or de l’inélégance ». Des déclarations qui lui avaient valu d’être recadré par Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions.

« C’était une situation assez complexe à analyser au départ puis j’ai compris que c’était pour Michel un contexte et une période difficile », raconte Laurent Delahousse à TV Magazine, sous-entendant qu’il n’éprouve aucune rancœur envers l’animateur de Vivement dimanche.