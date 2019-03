Christian Quesada, en janvier 2017. — Erez Lichtfeld/SIPA

Il est accusé de « détention et diffusion d’images pédopornographiques ». Christian Quesada, célèbre pour ses quelque 193 participations consécutives et ses 800.000 euros de gains aux 12 Coups de midi, le jeu de TF1, en 2017, a été mis en examen ce mercredi, révèle RTL. Il a été placé en détention provisoire.

« Tentative de corruption de mineur »

Selon les informations de nos confrères, confirmées à 20 Minutes par une source proche du dossier, l’homme de 54 ans aurait reconnu les faits en garde à vue. Les gendarmes, qui ont perquisitionné son domicile de l’ Ain, auraient retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d’images et de vidéos de pornographie infantile et des documents qu’il aurait diffusés sur des réseaux.

Une jeune fille, qui a dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur il y a un an et demi serait à l’origine des poursuites. Une information judiciaire a été ouverte et l’expertise des disques durs pourrait permettre de remonter jusqu’à d’autres délinquants sexuels.