Yves Rénier prépare un téléfilm sur l'affaire Fourniret

Après les téléfilms Je voulais juste rentrer chez moi, sur Patrick Dils, et Jacqueline Sauvage: C'était lui ou moi, réalisés respectivement pour France 2 et TF1, Yves Rénier va se pencher sur un nouveau fait divers.

En l’occurrence, l’affaire Fourniret. Le réalisateur, qui a donné la primeur de l’information à Télé Loisirs​ ce dimanche, explique : « Ce qui m’intéressait plus que les crimes - qui sont ignobles - c’était l’histoire de ce couple, de cette Monique Olivier, qui était la femme de Michel Fourniret. La façon dont ils se sont rencontrés, la façon dont ce couple diabolique s’est mis à fonctionner en osmose pour attraper des jeunes filles et puis les tuer… C’est tellement incroyable. Je me suis dit que cela ferait une bonne histoire. »

Yves Rénier a ainsi acquis les droits d’un livre écrit sur le sujet et a soumis son projet à TF1 qui a donné son feu vert.