Un téléviseur et sa télécommande (illustration). — P. Sautier - Sipa

Les fréquences de la TNT changent dans la nuit de lundi à mardi en Bretagne et en Basse-Normandie.

La diffusion des chaînes de télévision sera stoppée à partir de 1h du matin.

Les foyers recevant la télévision par antenne râteau devront procéder à une recherche automatique des chaînes ce mardi matin.

Si vous êtes un mordu d’émissions nocturnes, vous risquez fort de vous retrouver avec un écran noir la nuit prochaine. Mais pas de panique, inutile de jeter votre téléviseur par la fenêtre.

Si vous résidez en Bretagne ou dans certains départements normands (Calvados, Orne et Manche), tout est normal. Dans la nuit de lundi à mardi, les techniciens de TDF procéderont en effet au réaménagement des fréquences de la TNT dans ces régions.

Pourquoi ces changements ?

« Entre 1h et 8h du matin, il n’y aura plus de télé », précise Gaëlle Kaminsky, responsable développement chez TDF. Les émetteurs des six sites du réseau principal – comme celui de Saint-Pern pour l’Ille-et-Vilaine – seront ainsi arrêtés à 1h.

📺Les fréquences de la TNT vont bientôt changer en @Bretagne et @Normandie.

🗓️Le 26/03, pour continuer à recevoir la #TNT effectuez une recherche de chaines comme dans cette vidéo 👇 https://t.co/1si1WSrRki pic.twitter.com/znc4Aae5EW — Recevoir la TNT 📺 (@RecevoirLaTNT) March 21, 2019

L’objectif, explique Jacques Faucher, chef de projet TNT à TDF, est de « libérer de la bande passante pour les opérateurs de téléphonie mobile ». Ces fréquences sont transférées pour permettre à ces derniers d’améliorer la couverture mobile et le déploiement de la 4G.

Quelles chaînes changeront de fréquences ?

L’opération est réalisée successivement dans toute la France depuis octobre 2017, la Bretagne et la Basse-Normandie étant la 11e des 13 zones géographiques touchées par les changements de fréquences de la TNT. Elle n’affectera cependant pas toutes les chaînes de la TNT.

Découvrez le calendrier des 13 phases des réaménagements des fréquences de la #TNT, d'octobre 2017 à juin 2019 #Tousàvospostes pic.twitter.com/yFsedE9vIu — Recevoir la TNT (@RecevoirLaTNT) September 12, 2017

Regroupées par « paquets » appelés multiplex, celles-ci changeront de fréquences selon les zones. En Ille-et-Vilaine, par exemple, le réaménagement n’impactera que les chaînes d’un seul multiplex : 6ter, Arte, France 5, M6 et W9.

Qui est concerné ?

Que faire alors pour retrouver les chaînes perdues ce mardi matin ? Tout dépend du mode de réception. Les téléspectateurs recevant la télévision par ADSL (box), fibre optique, satellite ou câble n’auront en principe rien à faire.

Seuls sont concernés les foyers équipés d’une antenne râteau accrochée au toit, soit 58 % de la population bretonne et 600.000 téléspectateurs en Ille-et-Vilaine.

Les techniciens de TDF interviendront notamment sur le site de l'émetteur de Rennes Saint-Pern dans la nuit de lundi à mardi. - M. Pavard / 20 Minutes

Quelle manipulation faudra-t-il faire ?

Pour tous ceux-là, il faudra simplement, dès la remise en service à 8h ce mardi, lancer une recherche automatique des chaînes avec la télécommande (touche « menu » puis « recherche des chaînes »). Les personnes résidant dans un immeuble collectif devront toutefois s'assurer auprès de leur bailleur ou de leur syndic que des travaux ont été bien réalisés pour adapter l'antenne collective.

En cas de problème, des supports d’information sont mis à disposition du public : vous pourrez vous connecter sur le site www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970.818.818. Que vous soyez fans de C dans l’air sur France 5 ou des Marseillais sur W9, tout est donc fait pour que vous ne loupiez pas la prochaine diffusion de votre programme favori.