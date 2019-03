Thierry Ardisson sur le plateau de «Salut les terriens» sur C8 — C8

A trop vouloir rebondir sur l’actualité, on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Et Thierry Ardisson s’est bien cassé la figure samedi soir dans les Terriens du samedi sur C8. La chanteuse Vitaa était invitée sur le plateau et l’animateur a voulu prendre des nouvelles de son amie Diam’s.

Le hijab de running

Après avoir repassé le clip de Mauvaise foi nocturne, la parodie signée Michaël Youn et Pascal Obispo du tube, Confessions nocturnes, qu’elle a interprété avec Diam’s, Thierry Ardisson tente de faire un lien avec l’actualité. La blague plus que douteuse ne passe pas auprès de son invitée.

« Est-ce que vous savez si votre amie Diam’s a eu le temps d’aller acheter un hijab de running chez Decathlon avant qu’il soit retiré de la vente ? », a-t-il lâché devant une Vitaa plus qu’agacée. « Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas », a-t-elle répondu sèchement. La gêne est totale.