Un nouveau documentaire sur Michael Jackson diffusé le 25 juin sur TF1

De quoi atténuer la polémique ? Pas sûr. Jeudi, M6 diffusait le documentaire Leaving Neverland, qui dévoilait les témoignages de James Safechuck et Wade Robson, accusant Michael Jackson de pédophilie. Le 25 juin, pour les dix ans de la mort du chanteur, TF1 diffusera son propre documentaire, donnant cette fois la parole à ses proches, selon nos confrères de Téléstar.

Ce documentaire de 90 minutes, tourné entre Paris et Los Angeles, va donner des éléments sur « les circonstances de sa mort, expliquer comment, à 50 ans, il en est arrivé à ce degré d’épuisement et d’addiction aux médicaments, précise le producteur Christophe Koszarek. Mais on va aussi revenir sur l’enfance qu’il n’a pas eue et qui éclaire tellement de choses de sa vie d’adulte. »

« Une histoire qui n’a jamais été racontée »

Témoignent les frères du chanteur, Joe son père, décédé en juin 2018 et dont c’est la dernière interview, Debbie Rowe son épouse et mère de leurs enfants Paris et Prince, mais aussi le personnel de Neverland, des producteurs, managers… Au programme, « une histoire qui n’a jamais été racontée » qui, selon celui qui l’a construite, est « tout l’inverse » de Leaving Neverland.

« Nous allons montrer que Michael a été beaucoup manipulé, qu’on lui a soutiré beaucoup d’argent tout au long de sa vie, explique le producteur. On va faire parler une nièce de Michael, Brandi Jackson, qui a été la petite amie de Wade Robson pendant la période où il prétend avoir été abusé… Et qui nous explique comment il profitait de la générosité de la star. »