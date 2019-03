L'animateur Mathieu Delormeau. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Les propos de Matthieu Delormeau ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Fin janvier, rapporte La Dépèche, le chroniqueur de TPMP avait affirmé avoir été gêné par le portrait de présentation de Didier, l’un des agriculteurs candidats de L’amour est dans le pré sur M6. « On est dans la caricature la plus complète. Non, ce n’est pas que la vraie vie… Sur sept agriculteurs, si vous allez partout en France, vous ne tombez pas que sur un puceau qui a un accent à couper au couteau », déclarait-il, estimant que l’émission « se fout ouvertement de la gueule de gens assez simples et qui ne connaissent pas la télévision ». Didier lui a répondu.

Mettre les points sur les i

Sur son compte Instagram, Karine Le Marchand, animatrice de L’amour est dans le pré, a posté une vidéo de Didier, où elle lui demande s’il estime que l’émission s’est moquée de lui. « Mais non. Et je te le dis, si je vois Hanouna… euh non, Delormeau, si on peut me donner un droit de réponse en face de lui, je mettrai les points sur les i et avec les virgules s’il le faut », répond l’éleveur de vaches aveyronnais. Un nouveau clash en perspective ?