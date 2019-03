Raphaël de Casabianca (à dr.) chez les Van Gujjar, au nord de l'Inde, sur les contreforts de l’Himalaya. — Adenium TV France

France 2 diffuse ce mardi, dès 21h, un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue.

L’acteur et réalisateur Franck Gastambide a vécu cette aventure non pas avec Frédéric Lopez mais avec son successeur, Raphaël de Casabianca.

Raphaël de Casabianca, 38 ans, est un habitué des émissions de découverte.

Frédéric Lopez a posé un lapin à Franck Gastambide. L’acteur et réalisateur n’en est pas revenu : alors qu’ils patientaient début septembre dans le salon VIP de l’aéroport, l’animateur lui a annoncé qu’il ne l’accompagnerait pas pour tourner avec lui le nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue diffusé ce mardi, à 21h, sur France 2.

Face à la mine déconfite du comédien, le présentateur explique qu’il passe la main, qu’il s’est mis en quête d’une « perle rare » pour lui succéder. « Je cherchais quelqu’un de sincère et de légitime, et donc j’ai trouvé quelqu’un d’extraordinaire, qui a l’expérience des voyages », a-t-il expliqué. Ce n’est qu’une fois à bord de l’avion que Franck Gastambide a découvert l’identité de celui avec qui allait vivre cette aventure dans l’Himalaya : Raphaël de Casabianca.

Un tour du monde en 2003

Pour les téléspectateurs les plus assidus du service public, cette nouvelle tête n’est pas tout à fait inconnue. L’an passé, il a coanimé Le Village préféré des Français sur France 3 avec Stéphane Bern. Auparavant, il a aussi été chroniqueur dans Seriez-vous un bon expert ? (France 2) et La Quotidienne (France 5). Mais surtout, depuis 2013 et jusqu’à ce qu’il se fasse débaucher à la rentrée par Frédéric Lopez, il était l’un des animateurs d’Échappées Belles, sur France 5, un magazine de découverte qui l’a entraîné dans des destinations plus ou moins lointaines, de la Franche Comté à la Californie, de la Suède à la Birmanie.

A 38 ans, Raphaël de Casabianca est un globe trotteur confirmé. Les voyages formant la jeunesse, en 2003, il a effectué un tour du monde avec son meilleur ami Antoine Delaplace. Ils ont tamponné leur passeport du Brésil à l’Inde en passant par le Pérou, la Nouvelle-Zélande ou, entre autres points de chutes, l’Indonésie, caméra à la main. Ils en ont tiré le Film tour du monde, un carnet de voyages d’une heure en images.

« L’histoire d’une transmission »

Les deux hommes ont repris l’avion des années plus tard pour mettre en boîte Drôle de Trip, un docu-fiction diffusé sur France 2 à l’été 2009. Entre-temps, Raphaël de Casabianca, avait posé ses valises à Disney Télévision France puis du côté des chaînes National Geographic et Voyage.

Il avait aussi suivi assidûment Rendez-vous en terre inconnue, dont le premier numéro a été diffusé en 2004. « Cette émission m’a donné le goût du voyage et l’envie d’aller à la rencontre des autres », assure-t-il sur son site perso. Il explique que de succéder à Frédéric Lopez est moins « un simple passage de relais » que « l’histoire d’une transmission ».

Franck Gastambide n’a pas perdu au change. « Je n’ai pas eu l’impression de partir avec un animateur télé mais avec un voyageur au grand cœur, confie l’acteur au Parisien. Il a tout de suite su se faire aimer. » Les fidèles de l’émission devront aussi s’y faire et s’enticher du nouveau présentateur. Il vient de rentrer de la vallée du Queyras (Hautes-Alpes) où, avec les comédiens de Candice Renoir​ Cécile Bois et Raphael Lenglet il a tourné un nouvel épisode de Nos terres inconnues, émission pour laquelle il remplace là encore Frédéric Lopez.