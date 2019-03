Michael Jackson et Wade Robson (alors âgé de 5 ans). — HBO/Sundance Institute

Diffusé début mars sur HBO, le documentaire Leaving Neverland donne la parole à deux hommes qui évoquent des abus sexuels subis de la part du chanteur pendant des années, alors qu’ils étaient mineurs.

Ces allégations de pédophilie surviennent près d’une décennie après la mort par overdose de la star.

Leaving Neverland, réalisé par Dan Reed, sera diffusé en France le 21 mars sur M6.

L’image de Michael Jackson est à nouveau égratignée par des accusations. Leaving Neverland, un documentaire de quatre heures réalisé par le Britannique Dan Reed, met en cause la star décédée en 2009. Ce document est centré sur James Safechuck, aujourd’hui âgé de 41 ans, et Wade Robson, 36 ans, qui racontent comment le chanteur les aurait violés de façon répétée.

Ce n’est pas la première fois que Michael Jackson est accusé de pédophilie. L’histoire se répète : de jeunes enfants -Wade avait 7 ans lorsque les relations sexuelles débutent, James, 10 ans- sont invités par le chanteur dans son domaine californien de Neverland à partager un peu de son existence prétendument féerique, avec salle de cinéma privée et train façon parc d’attractions. Le propriétaire des lieux gagne leur confiance et celles de leurs parents, abuse d’eux, puis les manipule pour les empêcher de révéler ce dont ils ont été victimes. Chronologie des affaires qui ont éclaboussé la pop star au fil de sa carrière.

1993 - L’affaire Chandler

En pleine tournée pour son album Dangerous, Michael Jackson est mis en cause par Jordan Chandler. L’adolescent de 13 ans accuse l’interprète de Billie Jean et Beat It de l’avoir agressé sexuellement dans des conditions similaires à celles décrites par Wade Robson et James Safechuck dans Leaving Neverland. Evan Chandler, le père de l’enfant porte plainte.

Des perquisitions sont menées à Neverland, le domaine de Michael Jackson et un examen du corps de l’artiste est effectué pour le comparer à la description donnée par l’adolescent. Le chanteur clame son innocence dans une vidéo diffusée sur CNN en décembre de la même année. « Ces déclarations sont entièrement fausses. Ne me traitez pas comme un criminel, car je suis innocent. C’est un cauchemar, un horrible cauchemar », explique-t-il. « Si je suis coupable de quelque chose, c’est de donner tout ce que j’ai à donner pour aider les enfants du monde entier », conclut-il.

En janvier 2014, Michael Jackson conclut un accord amiable avec la famille de Chandler, contre 15 millions de dollars.

2003 - « Living With Michael Jackson »

Dix ans plus tard, le documentaire Living With Michael Jackson, diffusé en 2003, relance les soupçons. Répondant aux questions du journaliste Martin Bashir, il reconnaît publiquement dormir avec des jeunes enfants, précisant que rien ne s’est jamais passé. Lors de cette rencontre, il tient la main de Gavin Arvizo, 13 ans, rescapé du cancer. Entendu par les enquêteurs, l’adolescent affirme que la star a abusé de lui et de son frère cadet, Star Arvizo. Nerverland est perquisitionné après plusieurs mois d’enquête.

2005 - Le procès

La pop star est acquittée le 13 juin 2005 par le jury de l’ensemble des dix chefs d’inculpation pour lesquels il était jugé, notamment ceux d’attouchements sexuels sur mineur. Le jury, qui pointe le manque de preuves, a été sensible à l’argumentation des avocats de Jackson, qui avaient accusé la famille de la victime présumée d’avoir monté une arnaque pour soutirer de l’argent à la star. Wade Robson a témoigné en faveur du chanteur en 1993 et 2003, avant de revenir sur sa version, il y a quelques années. Tout comme James Safechuck, il a attaqué en justice les héritiers de Jackson, mais les deux actions ont été rejetées, les faits étant prescrits.