Stéphane Bern en lieutenant de gendarmerie dans «Meurtres en Lorraine». — BB/Bernard BARBEREAU / FTV

On le connaissait journaliste, animateur, défenseur du patrimoine et organisateur de loterie, il faudra désormais ajouter la casquette d’acteur au CV de Stéphane Bern. Samedi, les téléspectateurs de France 3 l’ont découvert en lieutenant de gendarmerie dans Meurtres en Lorraine. Un rôle principal pour celui qui, jusqu’ici, n’était apparu sur le petit (Samantha oups !) ou grand écran (Absolument fabuleux, Les Aristos, Connasse, princesse des cœurs…) qu’en tant que lui-même le temps d’un clin d’œil plein d’autodérision.

Jouer la comédie, c’est « un rêve d’enfance », avait confié Stéphane Bern à Ouest-France. « J’en ai parlé avec Virginie Efira et Antoine de Caunes, qui ont été animateurs aussi. On a toujours le désir secret d’être un autre. Là, je n’étais plus Stéphane Bern. C’est une expérience formidable, très dense. »

Une enquête suivie par un téléspectateur sur quatre

A en croire les réactions glanées sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont été majoritairement convaincus.

Tous les acteurs « de second rôle » sont meilleurs que Stéphane Bern mais c’est lui la star. Ça me rend dingue #meurtresenlorraine — Travelling Arrière (@TravelArriere) March 16, 2019

Bern joue comme un chameau... je suis consterné. Il faut qu’il reste à l’animation de Secrets d’Histoire. #MeurtresEnLorraine — Renaud ن (@petitcorpsbrule) March 16, 2019

Si certains internautes sont cinglants envers l’animateur accusé de « jouer comme un chameau », d’autres parlent de « découverte », de « début prometteur », de « surprise ». « C’est agaçant à la fin [cette] façon qu’à Stéphane Bern de tout faire excellemment », s’enthousiasme une autre téléspectatrice emballée.

Ma mère a voulu mettre la 3 donc je me retrouve devant une mauvaise série française mais je suis positivement surprise par le jeu d'acteur de Stéphane Bern. — Agnes (@unefillegeniale) March 16, 2019

@bernstephane #MeurtresenLorraine



C'est agaçant à la fin 😄 c'est façon qu'à Stéphane Bern de tout faire excellemment ! — emmma (@fontjoyeuse) March 16, 2019

#Stéphanebern est un acteur né, certains comédiens doivent être vert de jalousie tant il est excellent 🤩 #meurtresenlorraine — Moi 🇫🇷 (@viveMaFrance75) March 16, 2019

#MeurtresenLorraine @bernstephane je crois que vous pouvez avoir un bel avenir en tant que comédien. Ce n’est pas une fan qui le pense mais une téléspectatrice ! — France Babani (@FranceBabani) March 16, 2019

J'avoue, je ne croyais absolument pas à la crédibilité de @bernstephane en enquêteur.

Mais en évitant les habits de cowboy et en jouant un rôle empreint de sensibilité, il a réussi son examen d'acteur.@France3tv #MeurtresEnLorraine — Dominique POUGET (@Pouget1Pouget) March 16, 2019

Bravo @bernstephane pour votre performance d’acteur dans #MeurtresEnLorraine. 👏🏻

Très bon téléfilm policier avec des belles images de la Lorraine et de la ville de Nancy.

Très surpris par la découverte du vrai tueur.

Ce rôle d’enquêteur vous va très bien! 😉👍🏻💙 — Marine Lonacre (@MarineLonacre) March 16, 2019

Côté audiences, France 3 s’adjuge la deuxième place de la soirée, derrière TF1 qui diffusait The Voice. Meurtres en Lorraine a été suivi par 4,78 millions de curieux en moyenne, soit 23 % de parts d’audiences. Ce qui signifie qu’une personne sur quatre qui regardait la télévision samedi soir a regardé Stéphane Bern mener l’enquête.