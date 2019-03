Denis Brogniart dans le premier épisode de «Koh Lanta, la guerre des chefs». — Capture d'écran TF1

En découvrant la nouvelle saison de Koh Lanta vendredi, plusieurs téléspectateurs de TF1​ se sont étonnés de voir Denis Brogniart amaigri. Si bien que, le lendemain, l’animateur publiait une vidéo sur Twitter pour apaiser les plus inquiets. « C’est vrai, vous avez raison, j’ai perdu quelques kilos à la suite d’un virus mais, rassurez-vous, tout ça c’est de l’histoire ancienne, j’ai retrouvé mon poids de forme. La preuve en image », explique-t-il, filmé dans un cadre bucolique et visiblement en pleine santé.

Les amis, un message pour répondre à ceux qui ont trouvé hier soir lors du 1er épisode de #KohLantaTF1 que j’avais maigri. Bon we à tous. @TF1 pic.twitter.com/7sZ4MxS6y9 — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 16, 2019

« J’ai été atteint d’un virus lié à une infection qui m’a mis sur le flanc avec beaucoup de fièvre. Quand on a beaucoup de fièvre, on ne mange pas et donc on maigrit. Je n’en dis pas plus, parce que moi-même, je n’en sais pas plus », a-t-il précisé à nos confrères du Parisien.

« Plus de mille kilomètres à vélo » pendant le tournage

Si le médecin du travail a autorisé Denis Brogniart à s’envoler cet automne aux îles Fidji pour cette nouvelle saison de Koh Lanta, Bruce Jouanny, le co-animateur de Top Gear, était aussi du voyage, en plan B.

Une option qui n’a pas été nécessaire puisque le présentateur n’a ressenti ni « la moindre faiblesse, ni le moindre manque d’énergie » lors des 45 jours d’aventure, comme il l’assure au Parisien. Et ainsi qu’il l’affirme dans sa vidéo, il a même fait « plus de 1.000 km à vélo » durant le tournage du jeu.