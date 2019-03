L'affiche avec tous les participants aux «Marseillais Asian Tour». — Fanch DROUGARD/W9

Commencée fin février, la nouvelle saison des Marseillais, qui se déroule en Asie, laisse une grande place aux anciens candidats, et plus encore aux préparatifs du mariage de Julien et Manon. Parmi les petits nouveaux pas si nouveaux, il y avait Jessica des Princes de l’amour 3, oui comme Jessica. Mais pas Jessica Thivenin​. Donc on dira Jessica M. Vous suivez ? Bon bah, Jessica M est partie. Elle a annoncé la nouvelle à ses camarades jeudi soir : « J’ai une annonce à vous faire. J’ai fait n’importe quoi. J’ai besoin de partir. Vous m’avez fait passer un super moment. Merci à vous, pour tout ». Allez, salut.

Une mauvaise nouvelle de sa famille

Un départ surprise que les téléspectateurs pourraient mettre sur le compte de sa relation avec Kevin et des tensions avec Carla, et ils auraient raison, un peu. Mais ce n’est pas tout. Jessica a ainsi expliqué au confessionnal qu’elle avait eu ses proches au téléphone : « J’ai appris une mauvaise nouvelle. Pour moi, la famille passe avant tout, je ne peux pas faire autrement. Malheureusement je suis obligée de quitter l’aventure ».

Elle en a dit plus à Benjamin : « J’ai appris un truc sur ma grand-mère. Ça m’a mis un coup de ouf. Je me suis dit que c’était le karma. Je pense que même pour moi, c’est bien de partir ».