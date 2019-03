PROGRAMMATION L’animateur ne sera plus en concurrence avec son ennemi juré Arthur et « Vendredi, tout est permis »

Cyril Hanouna présente Balance ton post, sur C8 — C8

Depuis la rentrée, le nouveau talk-show de Cyril Hanouna, Balance ton post, était proposé le vendredi en deuxième partie de soirée, mais C8 a décidé de le changer de case et de l’avancer à jeudi, toujours à 22h30. Et ce dès ce jeudi, juste après le TPMP spécial « Qui a le plus gros QI ? ». Cyril Hanouna ne sera donc plus en concurrence avec son ennemi juré Arthur et Vendredi, tout est permis.

Après Marlène Schiappa, Emmanuel Macron en plateau ?

Alors que TPMP se limitait aux sujets médias et people, Balance ton post se veut une émission d’actualités, voire politique, avec une bande de chroniqueurs et de commentateurs, d’Eric Naulleau à Doc Gynéco en passant par Hapsatou Sy ou Agathe Auproux. Après des débuts timides à 300 ou 400.000 téléspectateurs, l’émission a profité de l’effet « gilets jaunes » et franchi le million lors d’un numéro spécial avec Marlène Schiappa en invité.

Cyril Hanouna s’est même mis en tête de recevoir Emmanuel Macron en plateau.