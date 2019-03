STOP LA PUB Cyril Hanouna a accusé sa chaîne d’en faire trop pour la promo de ses programmes, et « quand on en fait trop, on se casse la gueule »

Cyril Hanouna, le présentateur de «Touche pas à mon poste». — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Cyril Hanouna aime bien s’embrouiller avec les dirigeants de chaînes de télé. Après TF1, et ses attaques envers Karine Ferry, l’animateur s’en prend maintenant à… C8 ! Sa propre chaîne. En effet, il a poussé un coup de gueule mardi soir dans TPMP contre les autopromos de la chaîne, des habillages dynamiques, qui peuvent apparaître à l’écran à n’importe quel moment, et parfois au mauvais moment. La preuve avec cette pub pour Les Ombres rouges, la série française événement de C8, apparue sur une bonne partie de l’écran, alors que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs évoquaient le cancer d’Agathe Auproux. Il était alors difficile de lire le message qu’elle avait posté sur Instagram.

« A l’ancienne »

« On a un problème dans cette chaîne, a critiqué l’animateur. Ils veulent en faire trop. Et quand on en fait trop, on se casse la gueule. » Cyril Hanouna n’en est pas resté là, il a annoncé, mi-sérieux mi-ironique, que si les téléspectateurs voyaient passer un habillage dynamique pendant l’émission, lui et son équipe quitteraient le plateau : « On ira faire un pique-nique dans le bureau du patron de C8 ».

D’autant plus que l’animateur a une autre solution pour faire de la pub aux autres programmes de la chaîne : « Je suis à l’ancienne, frérot, pourquoi on fait pas venir un gars directement ». Et là, un technicien est entré avec une énorme pancarte promo pour Les ombres rouges. « C’est pas mieux, ça ? »