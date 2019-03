«L'île de la tentation» sera de retour (sur W9) avant l'été

THERAPIE La chaîne de la TNT annonce une expérience « plus forte et sincère », on a hâte

L'arrivée des tentatrices, dans L'Ile de la tentation, sur TF1 — LORENVU-TV / SIPA

Adaptée d’un format américain, l’émission L'île de la tentation a rythmé les samedis soirs de TF1 pendant sept ans de 2002 à 2008, et brisé quelques couples. En effet, le concept était d’envoyer quatre couples non mariés et sans enfant sur une île paradisiaque, où chacun testerait son amour pour l’autre au contact de tentateurs et tentatrices.

Après une semaine de rendez-vous, de tentations, et plus si affinités, le couple décidait s’il repartait ensemble, ou séparément. Le programme avait déjà fait un retour sur Virgin 17 en 2010, et Le Parisien annonce un nouveau revival pour avant l’été, cette fois sur W9.

La confiance, la sincérité… L’ironie ?

La chaîne de la TNT promet « une expérience encore plus forte et sincère ». Sic ? « Notre intention est de mettre l’accent sur des valeurs positives, la confiance et la sincérité, avec cinq couples ayant de vrais parcours et se posant de vraies questions à un moment crucial de leur vie, explique le directeur de W9, Jérôme Fouqueray, au Parisien. Quant aux célibataires, ils sont en quête d’une authentique histoire d’amour. »

Le tournage vient de se terminer en République dominicaine, et la diffusion se fera en prime time, avant l’été, avec la Belge Julie Taton à l’animation. Elle était déjà aux commandes des dernières saisons de Secret Story sur NT1.