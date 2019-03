La saison 8 de «The Voice» cartonne sur TF1. — Etienne Jeanneret / Bureau233

Une belle soirée pour TF1. Comme le rapporte le site Puremédias, le 5e épisode des auditions à l’aveugle de The Voice a rassemblé 5.185.000 téléspectateurs samedi soir (27.5 % de part d’audience), en légère hausse par rapport à la semaine dernière (5.05 millions). A la deuxième place du podium, on retrouve France 3 et la série Cassandre (3.21 millions de téléspectateurs pour le premier épisode), puis France 2 et le documentaire L’odyssée du loup (1.89 millions).

Nikos dans le jury et le show de « Coco »

Sur TF1, les mélomanes ont notamment été séduits par une candidate haute en couleurs. Coco, une chanteuse moldave, a séduit le jury grâce à sa reprise de All by myself, mais aussi par son comportement taquin. Et c’est la team de Mika que Coco a choisi.

IMPRESSIONANT ! La prestation de Coco, 26 ans, a laissé bouche bée tout le monde, mais surtout Mika !!

"Je pense qu'elle m'a choisi !''

"Je pense qu'elle m'a choisi !''

Mika rejoint la team Coco… non pardon, Coco rejoint la team Mika !

Nikos était lui aussi en très grande forme samedi soir. Le temps d’une chanson, le présentateur s’est prêté au jeu des auditions à l’aveugle, en partageant le siège de Mika, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, et le malheur du chanteur… Mika a gentiment accusé Nikos de lui avoir fait perdre un talent, en buzzant trop tard. Virginie, la chanteuse, a finalement rejoint l’équipe de Soprano.