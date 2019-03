TELEVISION C'est le plus mauvais score pour Les Enfoirés depuis le spectacle de l'an 2000 et ses 8 millions de téléspectateurs

Artistes et bénévoles des Enfoirés sur la scène de l'Arkéa Arena devant le portrait de Coluche. — CHRISTOPHE CHEVALIN / AFP

Le spectacle des Enfoirés est tombé sous la barre des 9 millions de téléspectateurs sur TF1 vendredi soir, après être passé en-dessous des 10 millions l'an dernier, selon les chiffres publiés ce samedi par la chaîne.

Le spectacle 2019 le monde des Enfoirés, proposé par les Restos du coeur, a rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs, soit 44% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie. Il s'agit de la meilleure audience de TF1, et même de la meilleure audience de la télévision depuis le début de l'année, a précisé la chaîne dans un communiqué, avec un pic d'audience à 9,9 millions de téléspectateurs.

Le plus mauvais score depuis le spectacle de l'an 2000

Mais c'est aussi le plus mauvais score pour Les Enfoirés depuis le spectacle de l'an 2000 et ses 8 millions de téléspectateurs. L'an dernier, le spectacle avait déjà enregistré un score en baisse, à 9,7 millions de téléspectateurs (45,2% de part d'audience).

Les années précédentes, il avait réuni 10,1 millions de téléspectateurs en 2017 (45,6% de part d'audience), 11,6 millions en 2016 (50% de part d'audience), et 11,4 millions en 2015 (48%), réalisant chaque fois la meilleure audience de l'année, hors rencontres sportives, selon les chiffres de Médiamétrie.

Collecte nationale

Le spectacle des Enfoirés, qui accompagne une collecte nationale de l'association, proposait cette année à l'affiche une quarantaine d'artistes parmi lesquels Florent Pagny, Zazie, Nolwenn Leroy, Jenifer, Bénabar, Isabelle Nanty ou Kad Merad.

Le double CD et le DVD 2019 le monde des Enfoirés, avec l'intégralité du concert et des bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Coeur. Chaque vente assurera à l'association la distribution de dix-sept repas. En 2018, les CD et DVD avaient permis aux Restos d'engranger 18 millions d'euros.