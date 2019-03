IN LOVE Luke Perry, alias Dylan dans « Beverly Hills », a fait chavirer le cœur des ados, mais il était loin d’être le seul

Luke Perry, Alyssa Milano, Rachel Bilson et George Clooney ont séduit de nombreux téléspectateurs. — Montage Sipa

Dylan n’est plus. Luke Perry, révélé par la série Beverly Hills dans les années 1990 est décédé des suites d’un AVC à 52 ans. Pour les fans de la série, c’est leur adolescence qui s’en va et leur coup de cœur avec. Car, oui, le ténébreux Dylan avait fait chavirer de très nombreux cœurs. Mais à bien y réfléchir, il n’était pas le seul. Des acteurs et des actrices qui nous ont fait rêver lorsque nous étions ados, il y en plein. Voici une liste, loin d’être exhaustive, dressée avec le concours de tous les salariés de 20 Minutes.

On vous voit venir. Vous vous dites qu’on a oublié Chad Michael Murray des Frères Scott, Kristen Bell de Veronica Mars, ou encore Kelly Slater dans Alerte à Malibu. C’est que la vidéo aurait duré des heures ! Mais on vous invite à noter le nom de votre chouchou dans les commentaires.