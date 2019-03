Le boxeur Patrice Quarteron en 2015. — Henri Collot/SIPA

Kaaris n’est pas le seul à vouloir en découdre avec Booba. Le boxeur Patrice Quarteron a tenté d’accéder au plateau de l’émission Touche pas à mon poste ce lundi. Le Duc de Boulogne était l’invité principal de Cyril Hanouna sur C8.

Patrice Quarteron est arrivé devant les studios de Canal Factory, avenue Jean-Baptiste Clément, à Boulogne-Billancourt, devant l’entrée principale de la Canal Factory où est enregistrée l’émission, avec quelques amis au volant d’une dépanneuse. « Dernier avertissement avant qu’on force la porte », a-t-il crié dans un mégaphone.

« A chaque fois qu’il s’en prendra à moi, je serai là »

Patrice Quarteron voulait faire irruption sur le plateau de Cyril Hanouna, mais il a été intercepté par les vigiles. Il a essayé d’interpeller le rappeur avec son mégaphone, l’affublant du surnom « maxiblarf ». Patrice Quarteron sera finalement escorté vers la sortie par la police appelée par la chaîne.

« C’était une opération de débusquage », a expliqué ce mardi le boxeur au Parisien, qui considère le rappeur comme « une caricature des cités, d’où il n’est même pas originaire ». L’ex-champion déplore qu’« à cause de lui, plein de jeunes prônent l’anti-France, et je ne supporte plus ça. » « Depuis quelque temps, il me cherche, il me clashe. J’ai voulu lui donner une petite leçon ». Et d’avertir : « A chaque fois qu’il s’en prendra à moi, je serai là, et à chaque fois plus fort. »