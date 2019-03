Image extraite de la série espagnole «Polseres Vermelles». — Televisio de Catalunya (TV3)

Comment dit-on « Préparez vos mouchoirs » en espagnol ? TF1 a mis en ligne ce lundi sur son site les treize épisodes de la première saison de Polseres Vermelles, la série qui a été adaptée en France sous le titre Les Bracelets rouges. Cette dernière avait remporté un franc succès l’an passé puisqu’elle avait captivé jusqu’à sept millions de téléspectateurs sur la première chaîne.

Les fans peuvent se réjouir puisque la saison 2 des Bracelets rouges sera diffusée à partir du lundi 11 mars sur TF1. Les plus impatients peuvent d’ores et déjà découvrir le premier épisode sur TF1.fr. Et que ceux qui en voudraient encore prennent note sur leurs agendas : à partir du 1er avril prochain, les 15 épisodes de la deuxième saison de Polseres Vermelles seront à leur tour visibles en ligne.