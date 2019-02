L'animateur aurait permis à une participante de proposer la bonne réponse à une question décisive pour la qualification en finale. — Jacques BENAROCH/SIPA

Le 24 février, Nagui a répété plusieurs fois la question à une candidate de Tout le monde veut prendre sa place, qui a fini par donner la bonne réponse.

Stéphane, le candidat lésé, ne décolère pas, malgré une invitation de la production pour participer à nouveau à l’émission.

Ce commercial de 46 ans parle d’« escroquerie » et attend que des solutions lui soient proposées.

Dimanche 24 février, les téléspectateurs de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2, ont dû être quelque peu surpris. Alors que Stéphane et Patricia s’affrontent dans l’espoir de détrôner le champion en titre Jean-Michel, la candidate reçoit ce qui ressemble à un coup de main de la part de Nagui. Ce dernier prend bien soin de lui répéter la question : « A quel groupe de hard rock doit-on cette chanson ? Elle est reprise ici à la cornemuse, donc en version bretonne. Vous devez retrouver non pas le titre, mais le groupe de hard rock qui a fait la version originale. »

« Je vois votre regard »

Malheureusement, Patricia ne comprend pas et répond « Tri Yann ». Nagui insiste : « Un groupe de hard ! » Cette nouvelle tentative est la bonne : la participante devine qu’il s’agit d’AC/DC et décroche un ticket pour la finale. Son concurrent en reste pantois. « Je vois votre regard, Stéphane » : Nagui pressent le malaise, mais coupe court. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs accusent le présentateur de tricherie.

Contactées par Télé Star, les équipes de Tout le monde veut prendre sa place ont rapidement fait leur mea culpa et expliqué que Stéphane serait réinvité, prochainement, dans le programme. « Tout le monde veut prendre sa place est un jeu qui existe depuis maintenant douze ans. Aujourd’hui encore, nous réfléchissons à de possibles évolutions pour le perfectionner et conforter son formidable succès. […] Ainsi, nous pouvons parfaitement concevoir qu’un candidat puisse dans certaines conditions, comme lors de cette émission, se sentir frustré par son échec dans la première manche ou comme dans celle-ci par un sentiment d’injustice. Comme nous sommes particulièrement attentifs à ce que chacun garde un souvenir positif de son passage parmi nous, nous serons ravis de lui proposer de revenir bientôt rejouer avec nous », a ainsi expliqué la production du jeu à Télé Star.

« Je me suis fait arnaquer devant la France entière »

Mais Stéphane, ce commercial de 46 ans, ne l’entend pas de cette oreille et pense être victime d’une « escroquerie ». De nouveau interrogé par Télé Star, il déplore l’absence d’explications de la production, qui n’aurait jamais directement évoqué cet incident avec lui. L’avantage accordé à Patricia à la fin de la seconde manche, alors que Stéphane menait la partie avec 22 points, ne passe pas. « Et je me suis fait arnaquer devant la France entière », résume-t-il.

Selon lui, le champion actuel, Jean-Michel, qui a battu Patricia en finale, s’est dit désolé pour lui, pensant qu’il l’affronterait. D’autre part, lorsque Stéphane a tenté d’obtenir des explications en coulisses, il dit s’être heurté à un mur. « J’ai demandé à parler à Nagui afin de s’expliquer, en vain : une personne de la production m’a dit de quitter les coulisses car un nouveau tournage allait avoir lieu. J’ai été poussé vers la sortie. »

Le candidat déçu conclut : « Il faut dire la vérité. » Il envisage désormais d’envoyer une lettre en recommandé à la production et dit être en attente des solutions qui vont lui être proposées. De son côté, Nagui n’a pas réagi à la polémique en cours.