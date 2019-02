Nicollette Sheridan avait hérité du rôle emblématique de Joan Collins en 2016. — John Nacion/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Les plus anciens se souviennent de son rôle de Paige Matheson dans la série Côte Ouest. Mais c’est avec son personnage manipulateur d’Edie Britt dans Desperate Housewives que Nicollette Sheridan a acquis une notoriété publique. Ce rôle lui a d’ailleurs valu d’être nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle de série.

En 2016, l’actrice de 55 ans avait hérité du rôle emblématique de Alexis Carrington, auparavant tenu par Joan Collins, de la série culte Dynastie, lorsque la chaîne CW avait offert une nouvelle vie au soap opéra. Aujourd’hui, Nicollette Sheridan prend ses distances avec le reboot moderne de la série des années 1980 pour des raisons personnelles, selon TV Line. Son personnage, le plus machiavélique personnage féminin de la saga, pourrait trouver une nouvelle interprète d’ici la troisième saison.

« Passer un temps précieux avec ma mère »

« Travailler sur le redémarrage de Dynastie et reproduire le rôle emblématique d’Alexis a été un plaisir, mais la chance de passer un temps précieux avec ma mère en phase terminale est plus importante pour moi en ce moment. Je suis profondément reconnaissante envers Mark Pedowitz (The CW) et David Stapf (CBS), pour m’avoir gracieusement autorisée à retourner à Los Angeles pour être avec elle. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont associés à la série, un éternel succès. J’espère que mes fans embrasseront mon successeur avec autant de passion que moi », s’est justifiée Nicollette Sheridan dans un communiqué.

Une nouvelle interprète devrait lui succéder pour la troisième saison de Dynastie, qui a déjà été commandée par la chaîne CW. Le départ de l’ancienne actrice de Desperate Housewives se déroule dans un contexte particulier, puisque la série a déjà essuyé le départ de deux autres comédiens.