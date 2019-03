Artistes et bénévoles des Enfoirés sur la scène de l'Arkéa Arena devant le portrait de Coluche. — CHRISTOPHE CHEVALIN / AFP

Jean-Jacques Goldman ne fera pas son retour à l’occasion des 30 ans des Enfoirés.

Cet anniversaire des Enfoirés sera marqué par les hommages à Maurane, Véronique Colucci (ex-femme de Coluche) ou encore Charles Aznavour.

« On veut Jean-Jacques », « J’espère surtout que Goldman va faire son retour », « Franchement, j’aimerais voir Goldman sur scène pour les 30 ans »… Au tout premier rang, au pied de la scène, Sylvie, Brigitte et Nicole n’ont qu’une idée en tête quelques minutes avant le début du premier concert des Enfoirés, version 2019, à l’Arkéa Arena. Les trois copines qui ne loupent pas un spectacle depuis 18 ans – « c’est notre rendez-vous annuel à nous » – rêvent de voir l’une des figures historiques de la troupe faire son retour.

Cet espoir est encore plus fort cette année avec cet anniversaire des 30 ans. Pendant de longues minutes, certains spectateurs vont guetter le moindre signe, d’autres espéreront pendant près de 4h30 que le cadeau de fin de spectacle leur réserve une belle surprise. Mais non, ce ne sera pas le cas encore en 2019 ! Pas de Goldman. « J’avoue que c’est une petite déception même si le show était top », regrette Morgane avant de regagner la Dordogne. Pourtant, Jean-Michel y a « cru surtout quand dès le deuxième tableau, c’était Envole moi après ça, je me suis dit, c’est cuit. »

Jean-Jacques Goldman ne reviendra pas aux côtés des Enfoirés, afin de laisser la place aux jeunes https://t.co/zKx2c9TTqy via @20minutesCult pic.twitter.com/e39faoZ0to — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) February 28, 2019

2019 ne sera pas l’année du retour parmi les Enfoirés pour la personnalité préférée des Français. Il s’en est expliqué à Télé 7 jours dans le courant du mois de février : « Pour moi, il me semble important de ne pas être présent. Afin de montrer que la page est tournée et qu’une nouvelle génération perpétue ce “truc” dingue, unique au monde. » Il ferme même presque définitivement la porte à un retour dans la troupe en affirmant cela. Mais bon, sait-on jamais, Florent Pagny fait bien son retour cette année après une très longue absence.

Des hommages très émouvants pour le public mais aussi les artistes

En attendant, la vie des Enfoirés continue. Elle continue également malgré les disparitions comme celle de Maurane, figure emblématique de la troupe. Quelques mois après sa disparition, la troupe a tenu à lui rendre un très bel hommage avec un vibrant Tu es mon autre à huit voix alors que son visage apparaît au fur et à mesure sur un grand écran. Et que dire du touchant Toutes les mamas reprise par sa grande copine, Liane Foly.

L'actrice Claire Keim et le chanteur Christophe Willem sur « Tu es mon autre » de Maurane. - CHRISTOPHE CHEVALIN / AFP

Charles Aznavour aura aussi le droit un son hommage avec un Mourir d’aimer qui fera son effet. Mais le plus fort sera pour la fin avec l’apparition d’un immense portrait de Michel et Véronique Colucci, l’ex-femme de Coluche qui s’est éteinte en avril 2018. Tout le monde est sur scène, artistes et bénévoles, pour rendre J’ai eu trente ans de Maxime Le Forestier. Quelques-uns lâcheront une larme…