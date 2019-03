Lancer le diaporama Kylian Mbappé fait partie de nouveaux venus chez les Enfoirés en 2019. — C.Chevalin / TF1

Le spectacle des Enfoirés version 2019 sera diffusé ce vendredi 8 mars sur TF1.

Slimane, Claudio Capéo, Malik Bentalha ou Kylian Mbappé sont au rendez-vous cette saison.

Un CD/DVD acheté permet de distribuer 17 repas aux Restos du cœur.

Lui, tout le monde le (re) connaît. Il est le régional de l’étape. Kendji Girac descend les marches vers le public de l’Arkéa Arena de Bordeaux pour ouvrir le show des Enfoirés au rythme d’Un Autre Monde de Téléphone. Mais au fil des minutes et surtout des chansons, on entend, à plusieurs reprises, fuser dans le public des : « C’est qui là ? » Murielle n’arrive pas à reconnaître l’artiste sur scène. « C’est Slimane maman, il a fait The Voice, j’adore sa voix », lui répond dans la seconde sa fille. Le chanteur fait en effet partie des petits nouveaux de la troupe. Et il n’est pas le seul.

Ary Abittan et Isabelle Nanty font partie des petits nouveaux de la troupe. - C.Chevalin / TF1

Cette année encore, les téléspectateurs découvriront pas mal de nouvelles têtes à l’occasion de la diffusion du show, vendredi sur TF1 : les chanteurs Claudio Capéo et Slimane, les comédiens Ary Abittan et Malik Bentalha, l’actrice Isabelle Nanty ou l’ex-Miss météo de Canal + Pauline Lefèvre. « Ça montre l’engagement des artistes pour cette belle cause que sont Les Restos du cœur même après 30 ans. Ils se renouvellent, proposent de nouvelles choses et c’est super cool pour nous. Ça change » savoure Nathalie qui ne rate pas un spectacle des Enfoirés depuis 13 ans.

Kylian Mbappé au rendez-vous

Au milieu des Patrick Fiori, Jean-Louis Aubert, Liane Foly, Jenifer… Les petits nouveaux se fondent dans le décor pendant près de 4h30. Chacun y apporte sa petite touche personnelle à l’image de « Madame Tuche » (Isabelle Nanty) très à l’aise pour sa première. Malik Bentalha, lui, a toujours le petit mot pour faire rire les 10.000 spectateurs de la salle bordelaise : « Je trouve la cause noble. Et en plus, je vais être déguisé en Marty Mac Fly, et moi qui suis dingue de la saga Retour vers le Futur c’est un vrai clin d’œil », confiait-il à 20 Minutes avant son entrée sur scène.

« On entend souvent beaucoup de rumeurs sur les Enfoirés mais au final, c’est une vraie famille pour moi. Ce n’est pas un groupe fermé, on le voit avec tous ses jeunes. Tout le monde est le bienvenu et je suis sûr que Coluche apprécie d’où il est » affirme tout sourire Marc dans la fosse. Et qui de mieux que Kylian Mbappé pour illustrer cela. Avec son sélectionneur Didier Deschamp, la nouvelle star du football, champion du monde cet été avec l’équipe de France, n’a pas fait faux bond. On le retrouve aussi dans le clip de la chanson On trace composée par Vianney cette année.

Un CD/DVD acheté, ce sont 17 repas distribués

Cette cure de jouvence passe aussi cette année par de plus en plus de sketchs pour rythmer ce Monde des Enfoirés avec notamment une petite surprise : Les Inconnus. Le trio (Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon) se reforme l’espace d’un instant alors que la bande à Fifi (Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti) assure la partie humoristique. « Ils sont très bons et surtout, ils n’en font pas trop. Juste ce qu’il faut. Ça fait du bien », insiste Jean tout en multipliant les photos avec son téléphone portable. Marie, elle, n’en revient pas de l’évolution du show : « Ce faisait une éternité que je n’étais pas venu les voir. Franchement, c’est devenu impressionnant. Les décors, l’organisation, les artistes dans la foule au milieu des gens… lls méritent vraiment qu’on les aide. »

Les Inconnus se reforment l'histoire d'un instant lors du spectacle des Enfoirés. - CHRISTOPHE CHEVALIN / AFP

L’année dernière, Les Enfoirés ont rapporté 18 millions d’euros aux Restos du cœur. Mais, « il n’y en a jamais assez, comme le rappelle Thierry, alors j’espère vraiment que les gens vont acheter le CD ou DVD même si les temps sont durs. » Ils seront tous les deux mis en vente dès le lendemain de la diffusion sur TF1 « avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus. » Chaque vente permettra à l’association de distribuer dix-sept repas.