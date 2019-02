A partir de ce week-end, vous pourrez rencontrer beaucoup d'agriculteurs des différentes saisons de «L'Amour est dans le pré». — MAHIETTE FLORENT/SIPA

Qui a déjà fait un tour au Salon de l'agriculture a forcément croisé les mythiques Pierre et Frédérique en train de vendre (et faire déguster, avec « modération ») l’armagnac de leur cru. Ce couple de la saison 7 de l’Amour est dans le pré vient chaque année, et son stand, situé Hall 3, A38, Occitanie, est le QG des autres agriculteurs de l’émission qui s’y retrouveront. Le stand de Claire, de la saison 10, est non loin de là.

Comme nous l'expliquait Karine Le Marchand, l’émission n’est pas qu’une histoire de rencontres amoureuses mais aussi de belles amitiés. Et chaque année, le Salon de l’agriculture est l’occasion pour les agriculteurs des différentes saisons de se retrouver.

Anciens et nouveaux

Parmi les agriculteurs de la dernière saison, nous retrouverons Ricou, Emeric et Maëlle, Aurélia et Patrice. La saison 10 sera aussi présente en force avec Claire et Sébastien, Florent, Marine (la prétendante), Claude et Caroline, et Bertrand. Une quinzaine d’autres agriculteurs de toutes les saisons depuis la quatrième seront également présents. Quant aux agriculteurs de cette année, peut-être en croiserez-vous par hasard et pourrez-vous les jauger de près pour savoir si vous voulez leur écrire pour postuler.