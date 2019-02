Ibrahim, candidat de «Top Chef» — M6

« Pédant », « autoritaire », « odieux »… Lors de l’émission du 20 février, un candidat de la saison 10 de Top Chef s’est particulièrement fait remarquer. Ibrahim a en effet choqué les téléspectateurs à cause de son attitude déplacée envers sa partenaire, Alexia. En binôme pour la deuxième épreuve, les deux candidats devaient réaliser une assiette de fruits de mer. Et Ibrahim a eu décidément du mal à écouter les remarques et conseils de son équipière, n’en faisant qu’à sa tête. Très sûr de lui, et par moments agressif, le candidat a refusé de faire des concessions sur sa recette, au grand dam d’Alexia, mais aussi de la chef Hélène Darroze.

Les téléspectateurs mécontents

Son attitude condescendante a fortement déplu aux téléspectateurs, qui se sont empressés de tweeter leur mécontentement :

Je l'aimais bien Ibrahim mais là il est juste odieux et puéril, oserais-je dire sexiste. La pauvre en face elle peut pas en placer une c'est limite s'il lui jette pas un tourteau à la gueule. #TopChef — ~ Bühler ~ ✊🏻⚡️💜🎶 (@MaxouAntoine) February 20, 2019

Alexa : Ibrahim, j'aimerais bien qu'on reparle de notre recette

Ibrahim : t'inquiète pas je l'ai bien en tête

Alexa : oui mais le Chef Gagnaire il a dit que ça devait être harmonieux

Ibrahim : oui mais j'ai un pénis.#topchef — CecilWho (@Cecilou73) February 20, 2019

Franchement grosse déception du comportement macho d'Ibrahim si il n'est pas capable de travailler en brigade il faut changer de métier surtout accepter que les filles en cuisine ont aussi de très bonnes idées Personne a la science infuse on apprend toujours des autres #TopChef — patricia 🇫🇷⭐⭐ (@joliyeuxverts) February 20, 2019

Mais il en démord pas ! Il ne se rend même pas compte de son attitude envers Alexia. Arrogant, insupportable, sortez-le ! #TOPCHef — J. :) (@justmyecho) February 20, 2019

Finalement, Ibrahim a été éliminé à la fin de l’épisode. Le karma, comme on dit.