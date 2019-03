ET C'EST REPARTIIII Vendredi soir, le premier épisode de « Koh-Lanta : La guerre des chefs » a été diffusé sur TF1, et il est plein de promesses pour la saison à venir

Une partie des candidats de «Koh Lanta, la guerre des chefs». — PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

La nouvelle saison de Koh-Lanta a commencé vendredi soir.

Intitulée La guerre des chefs, elle va mettre en scène trois tribus qui s’affrontent, dirigées par trois candidats.

Le premier épisode a mis à jour les prémices des stratégies qui risquent de sous-tendre les quatorze semaines d’aventure.

Enfin ! On avait attendu le retour de Koh-Lanta fébrilement. Il faut dire qu’il s’est écoulé un an et demi depuis la dernière saison d’anonymes, un an depuis a dernière saison All stars. « On voulait un retour mémorable, a signalé le producteur Julien Magne, lors de la conférence de présentation. Nous avons donc créé un point de départ incroyable, jamais vu, bluffant. » C’est donc parti pour La guerre des chefs, la nouvelle saison de Koh-Lanta, à retrouver le vendredi à 21 heures sur TF1.

Premier plan, paf, les poteaux. Les vingt et un candidats se retrouvent tous à faire l’épreuve mythique normalement réservée aux trois meilleurs de l’aventure. Et l’enjeu est fort, puisque les trois derniers à tomber deviendront les chefs des trois tribus qui vont s’affronter pendant les quatorze semaines que va durer l’aventure. Maintenant qu’on est tenus en haleine, on voit les candidats débarquer à la nage.

Débarquement, poteaux et premiers caractères

Sur le bateau, Chloé flippe : « Ils sont tous sportifs, sauf moi, confie-t-elle à la caméra. Mais j’ai le mental. » Après qu’ils ont tous sauté à l’eau (mention spéciale à Xavier qui fait le kéké en se laissant tomber après un beau poirier), effectivement, on constate que Chloé est une piètre nageuse. Mais d’autres candidats l’aident à atteindre le rivage. Ça commence fort niveau solidarité. Mais niveau compétition aussi. Carine est la première arrivée sur l’île. Elle en est très fière, même si, concrètement, ça ne lui apporte rien.

Sur les poteaux, Frédéric le Ch’ti est le premier à tomber. Après vingt minutes, les candidats réduisent la taille de leur plateforme. Au bout d’une heure, rebelote et c’est l’hécatombe : Neuf naufragés tombent. Il reste essentiellement des femmes. Les trois derniers sur les poteaux sont Béatrice, Emilie et Maxime. Béatrice a tenu 1 h 36, elle est donc la cheffe à qui revient le premier choix pour former son équipe. Elle prend la tête des jaunes (Tabuo), Emilie des rouges (Kana), et Maxime des bleus (Ikalu).

Direction le camp désormais. Car pour permettre aux chefs de mieux jauger tous les candidats, ils vont passer une après-midi et une nuit tous ensemble. Le temps de voir les compétences de chacun en situation, d’identifier les caractères compatibles avec les leurs, et de créer les premières alliances…

Premiers moments sur le camp et premières alliances

Victor se décrit comme « surentraîné » pour faire le feu. Du coup il se met un peu la pression tout seul. Heureusement, il arrive rapidement à donner naissance à des flammes. Revers de la médaille, l’Alsacien est persuadé que ça le rend désirable aux yeux de tous les chefs, dont Béatrice, qui a le premier choix, mais il veut absolument être dans l’équipe d’Emilie, avec Xavier. Les trois ont créé une alliance secrète, mais visiblement, Xavier a du mal avec le concept.

Du coup Béatrice et Maxime, les deux autres chefs, se demandent si c’est une bonne idée de laisser Emilie prendre ses deux acolytes dans sa tribu, déjà en vue de la réunification. Et pour éviter de voir leur alliance écrasée, Victor explique à Béatrice qu’il ne se sent pas trop de faire l’aventure avec elle, parce que leur contact n’est pas terrible.

Sinon, sur le camp, ça commence bien entre les candidats qui ont brûlé leurs vêtements en les faisant sécher trop près du feu, et le rat qu’on voit clairement se promener la nuit près des naufragés endormis (plus pour longtemps). Brice se marre, mais il a désormais un tee-shirt conceptuel avec l’épaule nouée.

Constitution des équipes et première immunité

Lors de la constitution des tribus, Béatrice et Maxime laissent finalement Emilie former son trio de choc avec Victor et Xavier, préférant privilégier la bonne ambiance sur leur camp. Frédéric est le dernier à être choisi parce qu’il est le premier à être tombé des poteaux.

Place à l’épreuve d’immunité. Rappelez-vous, dans cette saison, Denis Brogniart a annoncé aux chefs qu’ils auraient le geste décisif dans l’épreuve d’immunité et pourraient choisir les récompenses. Mais, s’ils font les mauvais choix, ils peuvent être destitués par leur tribu. Dans cette épreuve, les aventuriers doivent tenir une boule en équilibre au bout d’un bâton en relais, dans un parcours d’obstacles, avant d’arriver à une roue que deux candidats actionnent à l’aveugle, guidés par leur chef.

Conseil en vue

Les bleus perdent et iront au conseil. Les jaunes, grands vainqueurs, ont le choix du campement et gardent celui de la veille, sur lequel il y a déjà le feu. Les rouges se retrouvent sur une plage près de laquelle il y a une grotte, qui peut être pratique pour s’abriter en cas de grosses intempéries.

Sur le camp des bleus, l’ambiance n’est pas à la fête. Frédéric se sent clairement en danger parce qu’il a été mauvais aux poteaux et choisi en dernier dans l’équipe. Cindy, qui n’a pas brillé à l’épreuve d’immunité et se rend bien compte qu’elle n’est pas super utile sur le camp, n’est pas très rassurée non plus. Frédéric crée une « horloge » solaire sur la plage pour faire semblant de servir à quelque chose.

Le Ch’ti se prend une veste par Cindy avec laquelle il essaie de créer une alliance pour se sauver. Il baratine tout le monde en disant qu’il a un collier d’immunité et en menaçant de faire sauter le chef, Maxime. Reste à savoir s’il va suffisamment déstabiliser sa tribu pour réussir son coup et rester la semaine prochaine…