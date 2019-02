Azize Diabate (Mehdi), Audran Cattin (Thomas), Tom Rivoire (Clément) et Louise Espinosa (Roxane) jouent dans la saison 2 des «Bracelets rouges». — PHILIPPE LE ROUX / VEMA PRODUCTION / TF1

La saison 1 avait bouleversé les téléspectateurs l’an passé. La série Les bracelets rouges revient sur TF1 pour une deuxième saison qui sera lancée le lundi 11 mars à 21h.

Les enfants hospitalisés devront faire face à la disparition de Sarah – décédée à la fin de la première saison – et aux autres défis imposés par leurs maladies. Louise, « une nouvelle malade pas comme les autres », comme l’annonce le communiqué de presse, va les rejoindre.

Jarry au casting

L’humoriste Jarry, et les comédiennes Aure Atika, Cristiana Réali et Natacha Réginer, ainsi que Mathieu Madenian et Pascal Elbé seront au générique. Michaël Youn, Camille Lou et Elsa Lunghini feront aussi une apparition.

La saison 2 des Bracelets rouges sera composée de huit épisodes (contre six pour la précédente) de 52 minutes.