La sœur, la belle-sœur et la mère de Florence ont bien ri (à ses dépens) en la voyant en robe de mariée. — Capture d'écran / 6play

« Elle va être vraiment dégueulasse. » Avant même que Florence soit sortie de la cabine d’essayage, sa famille avait la dent dure contre la future mariée. La situation de la candidate de La robe de ma vie comme elle est apparue dans l’émission a scandalisé de nombreux internautes (dont Lien : Nabilla ). La jeune femme encaisse les critiques dégradantes en se défendant d’un « Vous êtes trop méchantes » en riant, visiblement dépassée par la situation.

Les remarques, particulièrement blessantes sont tout de même du niveau de : « Il va falloir élargir l’allée de l’église », « On dirait une publicité de robes de mariée grande taille », « Tu te prends pour qui, franchement ? » ou encore « Mets un sac-poubelle, tu serais plus jolie ». L’accumulation de critiques a poussé certains des téléspectateurs à déclarer sur Lien : Twitter vouloir signaler la séquence au Lien : CSA .

« Nous aurions dû être plus vigilants »

Du côté de Lien : La robe de ma vie , on se défend : « La séquence dans son intégralité montre que la famille de la future mariée ne la critique pas, elle, mais davantage le choix qu’elle a fait "d’une robe avec du volume", rappelle-t-on à 20 Minutes. La fin de l’épisode est d’ailleurs ponctuée de commentaires très positifs de la famille à la jeune femme, "très belle". » Ce qui n’empêche pas la chaîne de faire son mea culpa : « Néanmoins, nous comprenons l’émoi et l’incompréhension que cet extrait engendre et nous en sommes désolés. Nous aurions dû être plus vigilants. »