Stéphane Rotenberg rempile une nouvelle fois pour «Pékin Express» sur M6. — Kenji RYOKUJI / M6

Après l’Asie en saison 11, place à l’Amérique centrale. Le parcours de l’édition 2019 de Pékin Express a été dévoilé à RTL. Les candidats du jeu d’aventure de M6, dont le tournage vient de commencer, arpenteront le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie.

Lors de la diffusion des différents épisodes, les téléspectateurs pourront s’émerveiller une nouvelle fois du décor merveilleux de la course, avec de la jungle, des volcans et des temples mayas à foison.

« Ça va être assez exotique »

« Il y a la culture hispanique et la culture coloniale, on verra des villes incroyables. Il y a Carthagène des Indes pour la Colombie, il y a Flores, Antigua sur le parcours au Guatemala, des villes coloniales magiques. (…) Ça va être assez exotique, assez exceptionnel », s’est enthousiasmé Stéphane Rotenberg, l’animateur de Pékin Express, au micro de la radio du groupe M6.

L’été dernier, le jeu d’aventure a fait son retour sur la sixième chaîne après quatre ans d’absence. Les binômes en lice ont traversé la Malaisie, les Philippines et le Japon. Lors de la finale, Christina et Didier se sont imposé face à Florian et Gabriel.