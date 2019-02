Extrait des «Terriens du samedi» du 16 février avec Vaimalama Chaves en invitée. — Capture écran C8

Ça ne sert à rien d’essayer Baffie, laisse tomber. A peine était-elle arrivée sur le plateau des « Terriens du samedi » que la nouvelle Miss France, Vaimalama Chaves, a été la cible des vannes et remarques du sniper Laurent Baffie. C’est son job, même s’il serait bien de changer de disque sexiste. Ainsi, lorsque la jeune femme a évoqué son souhait de devenir professeur de marketing en lycée, le chroniqueur n’a pas pu s’empêcher de glisser un « j’envie les élèves ». Mais rien ne pouvait déstabiliser la Miss France, bien au contraire.

En effet, Vaimalama Chaves a bien compris où elle était et a retourné le jeu contre lui : « Je pense que je vais être très sévère, ça risque de ne pas être facile. Attention, vous allez finir au coin ! » Et Baffie de s’exécuter, se levant et se plaçant dans un coin du plateau, les mains sur la tête. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et Thierry Ardisson a fini par demander à son ami de venir se rasseoir. Sauf que Vaimalama Chaves n’était pas du même avis : « Ah non ! je n’ai pas dit de revenir. Vous êtes puni. »