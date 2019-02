David Marsais, Grégoire Ludig et Kad Merad dans un sketch de «Ce soir, c'est Palmashow». — BLAGBUSTER PRODUCTION / TF1

Belle opération pour TF1 en s’offrant le duo du Palmashow. Jusque-là fidèles à C8, Grégoire Ludig et David Marsais ont relevé le défi de passer chez la concurrence, sur la première chaîne de France. Résultat plus que positif, leur nouvelle soirée d’humour, Ce soir, c'est Palmashow, a réuni vendredi en prime 4,12 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 19,6 %. Deux heures de sketchs et de parodies, un abattage qu’il n’est pas toujours facile de tenir. C’est la question que leur a posée Yann Barthès vendredi sur le plateau de Quotidien : « Y a-t-il eu du déchet ? »

Les deux compères ont ainsi avoué avoir jeté une parodie de Danse avec les stars. Parce qu’il s’agissait d’une émission de TF1 ? Pas du tout, parce qu'« il valait mieux », commente Gégoire Ludig. « On avait quand même fait venir un cheval, ajoute David Marsais. Mais on l’a regardée et on s’est dits que ce n'était pas le meilleur celui-là. Ils expliquent l’avoir laissé quelque temps dans l’émission, l’avoir testé sur les premiers spectateurs, mais non, cela ne fonctionnait pas. On ne peut pas toujours être au top, et le Palmashow l’était déjà sur leur parodie de The Voice.